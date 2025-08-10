Los bomberos de Toro refrescan la calurosa jornada de su patrón
El cuerpo de voluntarios ha comenzado la festividad de San Lorenzo con una exhibición de los vehículos de su parque, hinchables y una fiesta de la espuma para los más pequeños
La jornada de la festividad de San Lorenzo en Toro ha comenzado en la mañana de este domingo en pleno epicentro local: la Glorieta. Los bomberos voluntarios del parque de Toro han desplegado allí, con motivo de la festividad de su patrón, una exhibición de los diferentes vehículos con los que cuentan en el parque, así como los elementos del traje de protección con el que acuden a sofocar los incendios.
La plaza Mayor ha acogido también la instalación de varios hinchables, algunos con agua, en los que se han divertido numerosos niños que se han animado a participar en la celebración.
Para poner el broche a la mañana, los bomberos han celebrado una fiesta de la espuma que también ha hecho las delicias de los más pequeños, al mismo tiempo que les ha permitido refrescarse en esta calurosa jornada del 10 de agosto.
Esta tarde, los bomberos y las autoridades locales acudirán a la misa en honor a San Lorenzo, que se celebrará en la iglesia de Santo Tomás Cantuariense y, seguidamente, sacarán en procesión al santo, que partirá desde la iglesia de San Lorenzo el Real y seguirá el recorrido habitual, durante el que tendrá lugar la bendición de los vehículos del parque de bomberos.
