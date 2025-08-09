Toro vibra al ritmo del festival "Wild Life"

La música urbana del festival "Wild Life" volvió a hacerse presente en Toro en la noche del pasado viernes.

Numeroso público disfruta del evento en la plaza de toros.

Aunque el evento estaba abierto a todo tipo de públicos, el cartel de artistas estaba pensado especialmente para "atraer a un público joven".

Un momento del taller de «parkour» en el parque de San Francisco.

Así, el DJ toresano Moye abrió las actuaciones que se sucedieron en el escenario instalado en el ruedo de la plaza de toros.

Tras la música ofrecida por el local, se subieron al escenario Vince ZZZ y Lolas ZZZ, a los que siguieron Los Nenukos.

Más tarde fue el turno de Dani BM y después fue el artista valenciano C Marí —que ya había participado en el "Toro Fest"— el que puso el ritmo.

El reconocido productor y DJ "Selecta" fue el encargado de hacer vibrar con su música al numeroso público congregado en el coso taurino hasta última hora y de poner así el broche a una nueva edición del festival "Wild Life".

Tras tres ediciones previas celebradas en la localidad y después de un "parón temporal", desde la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Toro se ha querido recuperar así un evento del panorama musical urbano, que ya "se ha consolidado como un referente, tanto para artistas jóvenes como para otros emergentes".

Taller de "parkour"

Asimismo, para dar más realce a esta nueva edición del festival "Wild Life", desde el Ayuntamiento de Toro, se decidió organizar de manera previa actividades relacionadas con el panorama urbano juvenil, como preludio al evento musical.

Por ello, la plaza de San Francisco acogió entre las 20.30 y las 21.30 horas del viernes un taller de "parkour" abierto a todos los interesados en participar en el mismo para iniciarse en el conocimiento de algunos de los aspectos y saltos más básicos de esta disciplina deportiva cuya afición es creciente, principalmente, entre los jóvenes.

Así, varios practicantes de "parkour" o "traceurs" de Zamora recalaron en el parque toresano, donde hicieron una pequeña exhibición, ayudándose de módulos de escenario de varias alturas o del propio templete ubicado en el parque.

Además, explicaron a varios pequeños y jóvenes que se animaron a descubrir esta modalidad deportiva algunos de movimientos y "trucos" del "parkour". n

