La periodista marbana Natacha Alfageme firma su libro en Toro
La reportera del canal de TV deportivo DAZN ha dedicado ejemplares de su primera publicación, "MotoGP. Más allá del asfalto"
La periodista natural de Vezdemarbán Natacha Alfageme ha firmado este sábado ejemplares de su primer libro, recientemente publicado, "MotoGP. Más allá del asfalto", en Copistería "Nuria".
Alfageme desgrana en su publicación las trayectorias de varios pilotos de MotoGP, enfocadas "en el lado humano del deportista", algo que ha podido conocer debido a su trabajo de reportera en el canal de TV especializado Dazn.
La periodista se ha mostrado satisfecha e ilusionada por poder firmar sus libros "en casa", tras haberlo hecho recientemente en Zamora, y también por la buena acogida de público que ha tenido la propuesta que le hizo la propietaria del establecimiento, Nuria Ruiz, quien también ha reconocido estar contenta por el éxito de la actividad.
