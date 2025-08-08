Virgilio Gitrama "Vichy" pregonará las Fiestas de San Agustín de Toro

Virgilio Gitrama "El Vichy" será el pregonero de la próxima edición de las Ferias y Fiestas de San Agustín de Toro, a las que dará el pistoletazo de salida el viernes 22, a partir de las 21.00 horas, en la plaza Mayor. A continuación, tendrá lugar una entrega de reconocimientos a María del Carmen Hernández, Elvira Pereda González y Carlos Chulia Esteban, los tres sanitarios que salvaron la vida a un hombre que el año pasado tuvo una parada cardiorrespiratoria en Toro.

Asimismo, durante una de las actividades que la Concejalía de Fiestas recupera en la próxima edición, la Noche de Fuego, con el espectáculo “Theos Foc”, de la compañía "Scura Splats", el Ayuntamiento de Toro y "Rurro Teatro" rendirán un homenaje, en este caso, a Joan Raga, el director de la compañía, que ha fallecido recientemente.

Por otro lado, algunas de las principales novedades que la concejalía liderada por María Velasco ha programado este año es una feria de "food trucks", que se celebrará en la explanada de El Espolón del 28 al 31 de agosto, en horario de 12.00 a 16.00 y a partir de las 20.00 horas.

Una actividad que supone "mucha ilusión" para la edil responsable del área, María Velasco, es el pasacalles a cargo de la Banda de Condom (Francia), como muestra de compromiso con el hermanamiento entre ambas localidades, que tendrá lugar el domingo 24 a las 13.00 h.

En cuanto a la música, Fiestas ha recuperado el festival "TribuToro", en el que se ha "apostado" por Radio Futura porque "engloba a una franja de edad que parece que, a veces, está un poco olvidada" y, además, ha integrado en el programa de fiestas la segunda edición del festival "Red Wine Rock & Blues Ciudad de Toro", que tendrá lugar la noche del 28 de agosto.

Velasco ha querido hacer también un guiño a la Asociación "Del Toro y su Tradición", que este año cumple su décimoquinto aniversario y ha recordado que destinará los dos euros del donativo de la entrada al toro de cajón que tendrá lugar el viernes 29 a la Asociación Española Contra el Cáncer

Por otro lado, Velasco ha agradecido a la Peña Taurina "La Verónica" por haber propuesto unas actividades "tanto para mayores como para pequeños", como un concierto de coplas y fados, a cargo de Rosi Crespo, y el taller infantil "Revoleras de Colores", a cargo de Mer Fidalgo. Ambas actividades tendrán lugar en el Seminario durante la mañana del sábado 30, y el Ayuntamiento de Toro ofrecerá chichas para los asistentes.

En cuanto al teatro, María Velasco ha destacado el regreso a la ciudad de Pepe Viyuela, con la obra "El barbero de Picasso", que se representará en doble sesión en el Latorre, el martes 26. Junto con Viyuela, vendrá "gente de gran renombre", como Mar Calvo, José Ramón Iglesias o Antonio Molero. Las entradas están disponibles en vivetoro.sacatuentrada.es y en la taquilla del propio teatro.

La Despedida Charanguera que habrá la noche del sábado 30 de agosto cambia este año su recorrido y la concentración partirá desde la plaza de la Trinidad para que "se animen un poco otros barrios". Así, el recorrido seguirá después por la calle Capuchinos, avenida Ronda de Corredera y finalizará en el Arco de Corredera, donde "cada uno decidirá si quiere irse al flamenco, a la Mystica o al concierto 'Love The Tuenti’s'", las tres diversas opciones musicales que hay esa noche.

La edil ha querido aclarar una errata que aparece en el programa de fiestas en cuanto a la fiesta infantil con disco-móvil que la asociación infantil "Bambalinas" organiza el domingo 31 de agosto en el patio del colegio Magdalena de Ulloa y que comenzará a las 19.00 h, en lugar de a las 17.00 horas, como figura anunciado.

En la programación realizada por la Concejalía de Fiestas, no faltarán actividades y eventos tradicionales como el desfile de carrozas, la feria taurina, la "mojada" que abrirá las fiestas o los vermús musicales y verbenas en los distintos barrios.

Festividad de la Virgen del Canto

Otra de las novedades de la programación será la primera edición de la Feria del Vermú, que se enmarcará en el preludio de la festividad de la Virgen del Canto y tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de septiembre en la plaza de San Francisco.

Por otro lado, María Velasco ha indicado que la cofradía de la Virgen del Canto ha preparado en la víspera de la festividad, el 7 de septiembre, una serie de actividades para que los niños "lo vivan desde una edad temprana".

Desde la Concejalía, han optado este año por sustituir la tradicional traca de fin de fiestas del 8 de septiembre por un "Piromusical Fin de Fiestas", que se trata de música a la vez que los fuegos artificiales, "que creo que va a gustar y que no se ha visto por la zona", y que pondrá el broche a las Ferias y Fiestas de San Agustín, en la plaza del mismo nombre, a las 23.00 horas del 8 de septiembre.