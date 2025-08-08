Toro festejará San Lorenzo este 10 de agosto con diversas actividades

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Toro ha organizado un programa de actividades con las que, el domingo 10 de agosto, la localidad celebrará la festividad de San Lorenzo.

Como no podía ser de otra manera, los bomberos voluntarios del parque de Toro serán protagonistas en la festividad de su patrón.

La jornada comenzará a partir de las 12.00 horas en la plaza Mayor, donde se instalarán hinchables y habrá fiesta de la espuma para los más pequeños, además de una exhibición de los vehículos del parque de bomberos.

A partir de las 20.00 horas, tendrá lugar la tradicional misa en honor a San Lorenzo, que se celebrará en la iglesia de Santo Tomás Cantuariense y, a continuación, tendrá lugar la procesión con la talla del santo, que será portado por los bomberos y cuya hora de salida prevista, desde la iglesia de San Lorenzo el Real, será las 20.30 h.

Preludio

El Ayuntamiento de Toro ha organizado también un fin de semana de actividades como preludio a San Lorenzo. Así, en la tarde-noche de este viernes, tendrá lugar un taller de "parkour" en el parque de San Francisco y, seguidamente, se celebrará el recuperado festival de música urbana "Wild Life", que contará con las actuaciones del artista valenciano C Marí, el productor y DJ “Selecta”, Dani BM, Víctor González, Vince ZZZ y Lolo ZZZ, Los Nenukos y el toresano “Moye”.

Por otro lado, el sábado 9, se celebrará la última de las veladas de las "Noches de Toro", con los conciertos gratuitos a cargo de El Nido y Puño Dragón, que tendrán lugar en la plaza Mayor a partir de las 22.00 horas.