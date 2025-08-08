La Biblioteca de Toro se llena de "Colores"
Niños de de entre 8 meses y 4 años han podido iniciarse en la lectura, gracias a una actividad de cuentacuentos interactiva
"Colores" ha sido la última sesión de "Bebebiblio" que ha acogido la Biblioteca de la Casa de Cultura de Toro, en la que niños de entre 8 meses y 4 años han podido disfrutar de una sesión de iniciación a la lectura, dirigida a su grupo de edad.
Impartida por "Imagina Mediación Lectora", la actividad ha consistido en un una sesión de cuentacuentos, así como de una parte interactiva en la que los pequeños han podido acercarse a la literatura infantil y aprender jugando.
Nuevamente, la actividad, que estaba enmarcada en la programación de verano de la Casa de Cultura, completó su aforo e hizo las delicias de los más pequeños que asistieron a la misma, acompañados por un adulto.
