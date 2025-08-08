Más de 350 personas apoyan en Toro la primera jornada de recogida de firmas contra la planta de biometano de Villardondiego

Más de 350 personas han mostrado ayer, durante la primera jornada de recogida de firmas, su rechazo al proyecto de instalación de una planta de biometano en el término municipal de Villardondiego, según los organizadores de la misma.

Desde la plataforma "Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo" y Ecologistas Zamora presentarán alegaciones al proyecto, que aseguran que afectaría a la zona con aspectos como la contaminación de aguas subterráneas e, incluso, del agua del río Duero. Asimismo, otras de las razones presentadas a su rechazo es que unas 200.000 toneladas de residuos, entre los que estarían purines, restos animales procedentes de mataderos o de fosas sépticas, se esparcirían en 30.000 hectáreas de tierra al año.

Todo ello supondría, según los responsables de la recogida de firmas, un "trasiego que se calcula de 60 a 70 camiones diarios", lo que conllevaría, según aseguran, que se viese afectado el tráfico de vehículos en la autovía y, "sobre todo, a la parte de Tagarabuena, donde "tendrían olores constantemente".

Asimismo, los encargados de recoger firmas contra este proyecto aseguraron ayer han denunciado que las instituciones "quieren silenciar" el asunto para que "no se entere mucho la gente".

No obstante, destacaron la "buenísima" acogida de la recogida de firmas por parte de los toresanos y vecinos "de todas las edades", aunque, "sobre todo, la gente mayor está muy concienciada", y recordaron que el sábado 9 volverán a estar junto al Arco del Reloj de 11.00 a 14.00 h. para seguir recabando apoyo ciudadano.