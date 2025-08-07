Toro presenta el cartel de la Noche Flamenca de San Agustín

Una de las actividades "imprescindibles" de las Fiestas de San Agustín de Toro, la Noche Flamenca, ya tiene cartel. La familia Rubichi, Pedro "el Granaíno" y Felipa del Moreno serán los protagonistas de la próxima edición de la velada, que se celebrará en el patio del bar-cafetería "San Francisco" el sábado 30 de agosto, a partir de las 22.00 horas.

Las entradas para asistir se ponen a la venta desde este jueves en el propio establecimiento que acogerá el evento, así como en todas las tiendas que Embutidos "Ballesteros" tiene en Zamora, Salamanca y Valladolid, y en Carnicería "Susi", en Zamora capital.

La ampliación de los puntos de venta se ha pensado para que, como ha expresado el organizador del evento y propietario del bar "San Francisco", Alberto Camarón, los asistentes de distintas localidades "tengan mayor facilidad" para adquirir las entradas. Las mismas tienen un precio anticipado de 20 euros y será de 25 euros para quienes las adquieran en la taquilla ese mismo día.

Asimismo, Camarón se ha mostrado satisfecho por poder organizar nuevamente este espectáculo, "uno de los grandes emblemas de las Fiestas de San Agustín", al que ha animado a los jóvenes a acudir ya que es un evento "para todo tipo de públicos". Por otro lado, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Toro, así como la ayuda prestada por el asesor flamenco del festival, Isaac Garduño.

Garduño, por su parte, ha expresado que, para esta edición, se ha elegido un "supercartel", que es "equilibrado" y que se podría "ver en cualquier provincia de Andalucía". El asesor ha destacado que Felipa del Moreno es una de las jóvenes de Jerez "más importantes cantando flamenco ahora mismo ya que baila y canta por bulerías, por tangos y acompaña al cante su baile.

Por otro lado, Isaac Garduño ha indicado que los guitarristas, Antonio Higuero y Antonio Patrocinio hijo, están "entre los cinco primeros".Mientras que a las palmas estarán Bernardo y Manuel Rubichi, que acompañarán a su padre, Tomás Rubichi.

La velada estará presentada por la periodista toresana Beatriz García Gutiérrez. Además, el recinto contará con servicio de barra con bebidas y montaditos o bocadillos.

El concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Toro, Javier López Calero, ha agradecido a Isaac Garduño "siempre su consejo y su colaboración", así como a Alberto Camarón, "que nos cede su casa para hacer este evento". El edil también ha animado a todos los interesados a comprar las entradas para disfrutar del evento.

Asimismo, los organizadores han agradecido a los colaboradores con los que cuenta la Noche Flamenca, Bodegas "Bigardo" y Bodegas "Ramón Ramos", además de los puntos de venta de las entradas.