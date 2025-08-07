La semilla que plantó Javier Prieto en Toro

"Pater Prieto" es un proyecto creado por un grupo de jóvenes católicos que nació en una catequesis de Confirmación con el sacerdote Javier Prieto, días antes de que falleciera, el 7 de mayo, hace hoy tres meses.

Aquella catequesis estaba pensada para durar unos 40 minutos, pero terminó durando más de cinco horas, desde las 21.00 hasta las 2.30 horas de la madrugada. "Nadie se movía. Teníamos compromisos, cenas, planes... pero, en ese momento, todo eso dejó de importar. Sentíamos que estábamos donde teníamos que estar", cuenta una de sus integrantes, Sara Aguado.

Fue en aquella sesión de catequesis donde surgió la idea de crear un grupo de jóvenes. "Sentimos la necesidad de que más personas pudieran experimentar lo que nosotros vivimos esa noche: sentir de verdad al Señor, sentirse mirados, escuchados, amados". "Queríamos crear un espacio donde otros jóvenes pudieran también buscar el camino de Jesucristo". Así, "jóvenes semanasanteros, jóvenes con inquietudes y preguntas sobre la fe, jóvenes que la han perdido, jóvenes que la quieren encontrar…" están llamados a poder formar parte de este proyecto.

Actividad de convivencia en Sanabria con los niños del campamento «Panatoro». / CEDIDA

Así nació este grupo, como un "lugar de encuentro para jóvenes que quieren vivir la fe con autenticidad", cuentan.

Se trata de un proyecto iniciado "con tanto cariño e ilusión de la mano de Javi", quien "aunque ya no esté físicamente, su presencia nos acompaña en cada actividad", aseguran, porque este grupo es "fruto de su entrega, de su palabra, de su amor". Así como "la continuación de aquella catequesis que encendió algo en nosotros que no queremos apagar".

Sus miembros aseguran que "quien conoció a Javi (Prieto) sabe que no solo te acercaba a Dios", sino que "estar con él era como estar con Dios. Tenía un don increíble para transmitir la fe, para tocar el alma", expresan.

Al rememorar la primera y única catequesis con él, relatan que allí compartieron "preguntas, inquietudes, emociones, y él nos respondía con una sabiduría y una ternura que nos llenaba el corazón. Nos cambió por completo".

Actividades en comunidad

Así, la ausencia del pater Prieto aglutina un grupo donde "compartimos oración". Y también realizan peregrinaciones, horas santas u obras de caridad "y también compartimos el ocio, porque también es importante la comunidad". Todo ello se sostiene "sobre cuatro grandes pilares, que dan forma a todo lo que hacemos juntos": la Oración, Caridad, Formación y Ocio.

El sacerdote Javier Prieto, durante la última procesión que presidió en Toro. / C. T.

Ese es el sostén también de los proyectos que les "ilusionan a largo plazo", como organizar peregrinaciones, retiros, Horas Santas, conocer otros grupos de jóvenes a través del ocio y oración y, por consiguiente, sus parroquias, Semana Santa o patrimonio.

A corto plazo, tienen previsto confeccionar unas camisetas que podrán adquirir todas las personas que lo deseen. Además del logo del grupo, en la espalda de la prenda, podrá leerse el que era el "leitmotiv" del recordado sacerdote, el Salmo 116:12: "¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?".

Parroquias de Toro

Como grupo asociado a las parroquias de Toro, los pastores que guían a sus miembros, "tanto personal como espiritualmente", son los sacerdotes Pedro Faúndez, Ajai Augustine, Manolo Fernández "y, cómo no, Javi Prieto, desde el cielo, que sigue guiando nuestros pasos y cuidándonos", relatan con gratitud.

Así, algunas de sus primeras actividades guiadas han sido tertulias y debates en los que tratan temas "que nos interpelan como jóvenes, siempre acompañados de una merienda para compartir también la vida cotidiana", o "acciones de caridad y comunidad", como un reciente viaje de fin de semana a Sanabria, donde han colaborado con los niños que participaban en el campamento "Panatoro".

Asimismo, realizan celebraciones litúrgicas, como una "Misa de Jóvenes" que se celebra cada primer domingo de mes, a las 20.00 horas, en la iglesia de Santo Tomás. También participan en actividades de oración con comunidades religiosas, por ejemplo, con las Carmelitas de Toro, con quienes están preparando actividades de cara a "futuros meses".

Abierto a todos

El grupo está formado actualmente por unas 16 personas que rondan los 20 años, "pero eso no quiere decir que no esté abierto" a personas mayores o menores de esa edad. En él, "hay sitio para todos los que tienen preguntas, para todos los inquietos. Hay sitio para todos", para quienes "buscan al Quién, no un qué".

Los interesados en unirse, sólo tienen que ponerse en contacto a través de sus perfiles de Instagram (@paterprieto) o Facebook, con cualquier miembro del grupo o con los párrocos de Toro.

Así, aquella "semilla plantada" en una catequesis que se dilató varias horas más de lo previsto fue fecunda y florece ahora como homenaje y legado de su mentor, aquel grano de trigo, el sacerdote Javier Prieto, que murió en la Tierra y dio su fruto en un grupo de jóvenes de Toro.

