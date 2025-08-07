Nuevas fechas para la venta de entradas para la Feria Taurina de Toro

La empresa "Toro Duero", organizadora de la próxima Feria Taurina de San Agustín, ha ampliado las fechas para la venta de las entradas sueltas y abonos para los diferentes festejos que se celebrarán en la plaza de toros de Toro.

Así, personal de la empresa estará este viernes, 8 de agosto, entre las 10.00 y las 14.00 horas en el "hall" del Ayuntamiento. De igual modo, el mismo horario de venta se mantendrá durante los días del 18 al 22 de agosto, cuando los interesados también podrán adquirir las entradas y abonos de manera física.

El abono incluye el derecho a asistir a la "Corrida Histórica" que tendrá lugar el 24 de agosto y en la que se acartelarán Morante de la Puebla, Alejandro Talavante e Ismael Martín y toros de Vellosino; además de a la Verbena Taurina del 25 de agosto, el ToroPrix que tendrá lugar el día 26, la tradicional Fuente de Vino que se celebrará el 28 de agosto, y al concurso de cortes que cerrará la feria el 30 de agosto.