La nueva Directiva de la Liga Zamorana visita el centro de apoyo en Toro

La nueva Junta Directiva de la Liga Zamorana de la Educación y la Cultura Popular visitó ayer las instalaciones del Centro de Conciliación y Apoyo a las Familias de Toro (CECOAF), ubicado en el edificio municipal del Cantar del Arriero.

De la mano de las trabajadoras del centro, el nuevo presidente de la Liga Zamorana, José Manuel Martín; la vicepresidenta, María Elena Corral, y el secretario, Antonio del Barrio, conocieron los espacios de juego y aprendizaje que utilizan a diario entre 25 y 30 niños de entre 3 y 12 años. Durante la visita, estuvieron acompañados por la alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, y por la hasta ahora presidenta de la agrupación, Pilar de la Higuera.

Tras conocer las instalaciones con las que cuentan los pequeños, el nuevo presidente destacó que "no he visto en ningún momento que los niños estén aburridos; en todo momento, están activos, haciendo tareas y nos sorprende lo bien que hacen esas tareas imaginativas" ya que se "les proporcionan recursos para construirse como personas". "Me ha encantado ver lo bien organizado que está y la cantidad de recursos educativos para, a través del juego, que no es superficial, crecer como personas y educarse".

Martín también agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Toro, con la cesión y el mantenimiento de las instalaciones, y de la Junta de Castilla y Leónpor la aportación económica con la que dota al centro.

Por su parte, la vicepresidenta de la Liga, María Elena Corral, destacó el espacio como un "lugar agradable, de juego, de orden, de organización, donde es evidente que detrás hay esfuerzo, cariño, tiempo y buenos profesionales". "Creemos en la infancia", dijo, y "confiamos en un proyecto donde la educación es la esencia y hay que apostar siempre por ella" porque "da alas y raíces a un niño".

Por su parte, el nuevo secretario, Antonio del Barrio, indicó que, dentro de los objetivos de la Liga de la Educación, está el utilizar espacios "y hacerlos de verdad útiles para niños que, cada cierto tiempo, los necesitan, sobre todo, en las edades más tempranas " y que, desde la Liga, tratan de "rescatar".

"La Liga lo que trabaja, principalmente, son los valores de igualdad, de solidaridad, de respeto, de comprensión, de los que estamos tan necesitados", apostillaba su anterior presidenta, Pilar de la Higuera.

La alcaldesa, Ángeles Medina, calificó como "un orgullo" contar con el centro, que "no solo es un sitio donde dejar los niños, el concepto es que aprendan otro tipo de educación aparte de la que se enseña en los colegios, encaminada al civismo". "Es un complemento, sobre todo, a la educación infantil, a la mejora y el conocimiento de valores", indicó Medina, que aseguró el mantenimiento de la colaboración del Ayuntamiento porque "es colaborar con nuestra infancia y nuestra manera de entender qué debe ser la ciudadanía y la convivencia".

Suscríbete para seguir leyendo