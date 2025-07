Ramiro Silva visita hoy la residencia "Virgen del Canto" de Toro para avanzar con el proyecto de mejora de los jardines

La Diputación de Zamora está trabajando para que la residencia "Virgen del Canto" de Toro "sea un ejemplo". Así lo ha asegurado este miércoles en declaraciones el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, quien también ha informado de que el diputado del área, Ramiro Silva, ha visitado esta misma mañana las instalaciones del centro para hacer el replanteo de los jardines de la parte trasera, con el objetivo de mejorarlos para que los ancianos "tengan un buen espacio para estar".

Además, Faúndez ha añadido que, desde la Diputación, están trabajando para que, "cuando a partir del día 15 de septiembre empecemos a redactar los presupuestos, poder incluir una de las obras que nos quedan", ha dicho en relación con la mejora de los vestuarios y accesos individuales a la residencia.

"Por primera vez en la historia, hemos climatizado y ya está instalada" la climatización de espacios comunes dentro de la residencia, ha señalado también el presidente provincial, quien ha indicado, por otro lado, que, "cuando alguna cosa está mal, tenemos que asumirlo" y "cuando, fruto de una inspección, se nos dijo que teníamos que cambiar las cámaras (frigoríficas), hemos llevado a las pocas horas unas cámaras provisionales y ya tenemos ejecutadas e instaladas unas nuevas cámaras", ha señalado. Además, ha indicado que está pendiente el proyecto para cambir la cocina de la residencia "íntegramente".

Denuncias desestimadas

Sobre la desestimación de dos denuncias presentadas por varios trabajadores del centro que se hizo pública ayer, Javier Faúndez ha dicho que la Diputación "no va a ser un muñeco de trapo que esté abierto a recibir golpes y no decir nada de lo que está pasando". "Asumimos cuando algo no está bien, pero lo que no voy a asumir es que dos trabajadores del propio centro estén todos los días intentando crear un mal ambiente, intentando perjudicar al centro, intentando perjudicar a la institución y también intentando perjudicar al resto de trabajadores con algo que no es cierto", ha expresado con contundencia el presidente de la Diputación.

Faúndez ha indicado que las denuncias interpuestas por algunos de los empleados del centro son "reiterativas" y ha señalado que quienes las presentan "de forma sistemática y que las administraciones competentes se las están echando atrás" tienen que "asumir las responsabilidades", ha concluido.