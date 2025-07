"Tengo muchas ganas y muchas ideas para la asociación"

Higienista dental de profesión desde hace casi 30 años y madre de dos hijas esta toresana acaba de asumir con ilusión y muchas ideas nuevas la presidencia de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Toro, a la que pretende seguir visibilizando y darle un impulso con el que seguir ayudando a los enfermos oncológicos.

¿Por qué ha decidido asumir la presidencia de la AECC en Toro?

Al principio, me negué en rotundo, pero luego lo pensé en casa y dije "si es de la manera que yo puedo aportar algo" porque estoy en un momento de mi vida en el que ya tengo a mis hijas más mayores y ahora tengo un poquito más de tiempo libre. Creo que es un proyecto en el que puedo aportar, que tengo ganas y creo que ha sido el momento, a lo mejor, más oportuno de mi vida. Si llegase hace cinco años, habría dicho que no, pero ahora creo que puedo dar a esta asociación un buen empuje.

¿Esa satisfacción personal de poder aportar algo fue lo que más le motivó a dar el paso?

Sí. En casa, todos me animaron, me decían "pero si a ti te encanta, si yo creo que puedes" porque yo llegué y dije que no, que no puedo, pero mis hijas, mi marido, mis padres, mi hermana,... que me ha echado un buen capote, me dijo "Cris, por favor, que llevas muchos años en encasillada en tu trabajo, necesitas hacer algo nuevo y creo que lo vas a hacer muy bien". Y, bueno, aquí estoy. He tenido muchísimo apoyo.

¿Cómo afronta su mandato?

Creo que María, la anterior presidenta, ha hecho un trabajo maravilloso, espero, por lo menos, seguir su directriz y no perder ni un solo punto de lo que ha conseguido porque creo que ella ha dado mucho de sí. Esta asociación ahora mismo está muy valorada. Desconocía todo lo que hacía y, cuando empecé a conocer un poquito, incluso me he animado más porque he dicho "qué cantidad de apoyo le dan a toda esta gente que lo necesita tanto".

¿Qué destacaría de esa gestión anterior?

Creo que, cuando entró María, esta asociación, por lo que he podido hablar con ellas y con voluntarios, estaba como un poco en decadencia. Ella le ha dado un vuelco y ha hecho muchísimo, porque ha hecho muchísimas actividades. Además, como ahora la tenemos a nivel provincial, creo que eso a Toro le puede beneficiar muchísimo. Eso ha sido también un empuje que me ha ayudado porque me ha dicho "vas de mi mano para cualquier cosa que necesites", "yo te voy a apoyar en todo, en cualquier duda que tengas". Eso me ha motivado mucho.

¿Y cuáles son los principales retos que se marca usted?

A lo mejor es un poco pronto para concretar objetivos, pero, realmente, hacernos muy visibles, cada vez, más. Y conseguir muchísimas cosas para ellos, que no pierdan nada, sobre todo, de lo que tienen. Y a nivel local, creo que también a Toro le vendría muy bien hacernos visibles. Igual que yo no sabía nada de lo que llevaban en esta asociación, los proyectos que tenían, de todo lo que aportaban, pues dar un poco más visibilidad y decirle a Toro todo lo que hace esta asociación por ellos. Creo que estoy en una edad muy buena y en la que creo que puedo aportar, no sé los hándicaps que tendré en contra. Tampoco va a ser todo mi proyecto, son muchas personas las que, al final, deciden si tu proyecto puede llevarse a cabo o no, pero lo importante creo que son las ideas, el "no" ya lo llevamos. Yo voy a hacer todo lo posible porque soy una persona inquieta y, además, como siempre me he dedicado a la salud, creo que estoy muy involucrada en este tema. Tengo muchas ganas y muchas ideas.

¿Ha elegido al equipo que la acompaña en la directiva?

No he querido porque creo que tenemos un equipo maravilloso. Ellos no hacen más que decirme que proponga a alguien de mi confianza. A lo mejor, sí pondré a alguien que también esté conmigo porque tengo un trabajo que me ocupa muchas horas y me gustaría estar en todo, pero no voy a poder, así que quiero delegar en alguien, es un consejo que me han dado ellas. Pero todos los demás se van a quedar porque sé que funcionan muy bien y que están siempre dispuestos. Entonces, ¿para qué voy a cambiar una cosa que funciona bien?

¿Ha tenido ya una primera toma de contacto con el trabajo de campo?

He tenido reuniones con María, la presidenta provincial; con Aroa, la trabajadora; con el equipo que va a estar conmigo aquí al pie del cañón,... pero sólo he tenido la primera toma de contacto grande el día que ha venido todo el voluntariado a conocerme. Y ha sido maravillosa, me he sentido superquerida y arropada. Conocía a casi todos y me fui muy contenta.

¿Cuáles destacaría que son las acciones más importantes de la Asociación de cara a los pacientes oncológicos y sus familiares?

Creo que es importantísimo que un enfermo pueda venir y desde aquí le ofrezcan un abanico tan amplio, desde psicólogos, gimnasia, un montón de aparatos de todo tipo; incluso, colaboración, que te pueden ofrecer pelucas. Creo que, desde cero a diez, cubren todas las necesidades que tiene un paciente. E, incluso, un montón de voluntariado que va a acompañarte en las sesiones de quimio, que no te dejan sola. Tú quieres ir y hay siempre alguien dispuesto a acompañarte para que no estés solo en tus sesiones de terapia. Yo desconocía todo eso. Hay una coordinadora a nivel de Zamora que te puedes poner en contacto con ella y te ofrece y te abre un montón de puertas, que yo tampoco pensaba que eso existía. Y luego, todo lo que ofrecen a mayores. Me he quedado sorprendida de las actividades que realizan, no me imaginaba que esta asociación ofrecía tantas cosas.

¿Cree importante implicar a la gente joven?

Sí, lo voy a intentar a través de mis hijas porque tengo una de 17 años y una de 21; también, con la hija de María, la anterior presidenta, y la hija de Aroa, la trabajadora de la Junta Local. A ver si, por ahí, podemos atraer un poquito a la juventud y que nos ayuden y podemos ir avanzando. A mis hijas les he dicho "si queréis que aporte, vosotras también tenéis que ayudar en casa". Es un abanico importante.

¿Cuáles son las próximas actividades que organiza la Junta Local?

Hay ya cosas programadas en las que yo no he tenido nada que ver. La primera es el Festival Flamenco, el 1 de agosto. Y el día 10, también hay una gala en Morales de Toro, que también es muy importante y en la que se sacan beneficios importantes.

