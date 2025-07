Un turismo se incendia en la carretera, cerca del cruce de Pinilla de Toro y Villalonso

El incendio de un turismo en el punto kilométrico 11.200 de la carretera 705, en el cruce de Pinilla de Toro a Villalonso, una vez pasado el municipio de Villavendimio, ha precisado en la mañana de este domingo la intervención de efectivos del parque de bomberos de Toro, que se desplazaron hasta el lugar para contener las llamas.

El vehículo, modelo Citroën Berlingo, circulaba en dirección a Pinilla de Toro cuando se quedó sin frenos por lo que "no pudo parar y hasta que paró el coche solo", según han informado desde el parque de bomberos de Toro, desde donde también han confirmado que no ha habido daños personales.

No obstante, el conductor del vehículo incendiado no llevaba teléfono consigo y no pudo avisar del suceso hasta que pasó otro vehículo que paró para auxiliarlo.

Asimismo, desde el parque de bomberos de Toro, han asegurado que "ha habido mucha suerte" porque, junto al punto donde ha ardido el turismo, había un terreno de cereal sin cosechar, pero la intervención de los bomberos de Toro ha sido "efectiva" puesto que pudieron llegar a tiempo contener las llamas de manera rápida y evitar que se propagasen.

Asimismo, hasta el lugar del suceso, se han desplazado también agentes de la Guardia Civil de Tráfico.