Los toresanos con viviendas unifamiliares pueden beneficiarse del programa de Certificado de Ahorro Energético

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Toro acogió ayer, jueves, una charla informativa sobre ayudas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas sin coste para sus propietarios, que fue impartida por comerciales de la empresa Isolaria Ibérica.

Los trabajadores explicaron a los asistentes cómo acceder al programa de Certificados de Ahorro Energético (CAE) para el aislamiento de viviendas unifamiliares y como una forma de apostar por la renovación energetica.

Como explicaron, a través de dinero que se otorga desde la Unión Europea, "se busca revertir" la situación de la contaminación de las empresas para compensar su huella de carbono.

Por este motivo, se otorga un dinero que se destina a la compra de los certificados para el aislamiento de las viviendas, y la empresa Isolaria Ibérica canaliza estas ayudas que llegan desde Europa.

Si bien, los interesados deben realizar primeramente un trámite administrativo, una vez que se haya confirmado que pueden acceder al programa, desde Isolaria Ibérica "insuflamos los bajo cubiertas", el espacio que hay entre el tejado y el techo de las viviendas, como los sobrados o las buhardillas, con aislante de lana de fibra de vidrio, lo que consigue que se aísle completamente la vivienda y, de este modo, "el calor no se va en invierno", lo que permite ahorrar en las facturas de la luz o de la calefacción.

Los trabadores de la compañía también explicaron que, a partir de 2030, los certificados serán obligatorios para viviendas en alquiler y en venta por lo que tenerlos ya hará "que las viviendas sean mejor si se quieren alquilar o vender".

Por el momento, estos trámites se están haciendo de forma gratuita y toda la instalación es sin coste; solamente, si no hay acceso al espacio que se va a aislar y hay que hacer una trampilla o puerta la misma sí habrá que abonarla.

No obstante, al no tratarse de una ayuda ni subvención, "no hay que pagar nada después", indicaron los profesionales, quienes estén interesados pueden consultar sus dudas o mayor información directamente con Isolaria Ibérica.

Por el momento, estas ayudas sólo están disponibles para viviendas unifamiliares, pero, en un futuro, también lo estarán para viviendas en bloques y comunidades de propietarias, sesgún aseguraron los especialistas.