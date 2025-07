Prescriptores chinos conocen la DO Toro desde dentro

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro ha recibido este jueves la visita de seis catadores y sumilleres chinos en la sede del mismo, donde los prescriptores han recibido una charla de presentación sobre la Denominación de Origen, sus distintos tipos de suelo, su clima, las variedades de uva admitidas por el Consejo Regulador y los distintos tipos de vinos que se elaboran dentro de la DO Toro; esta "masterclass" ha estado impartida por el director técnico del Consejo Regulador de la DO Toro, Santiago Castro.

Asimismo, los visitantes asiáticos han podido catar 55 vinos con la contraetiqueta de la DO Toro, que se correspondían con casi 30 bodegas acogidas a la misma y que les han sido servidos "ordenados por añadas", según ha explicado Rubén Gil

El gerente del Consejo Regulador también ha indicado que, aunque no se ha tratado de una visita comercial y quienes han estado hoy en la DO Toro no son importadores, su presencia aquí sí "tenía mucho interés por su perfil profesional de sumilleres" por lo que, de vuelta a su país, "podrían recomendar" los vinos de Toro.

Asimismo, Rubén Gil ha expresado que "es bueno para todos que se lleven una imagen global y lo más completa posible para que tengan una visión general de la DO Toro", además de que esta visita de prospección también puede ser positiva de cara a un futuro cercano ya que, desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, están "valorando" como próxima acción comercial la asistencia a la feria a ProWein Shangai, que se celebrará en China el próximo mes de noviembre.

Los prescriptores chinos han recalado en la zona acompañados por un representante de la Unión Española de Catadores, desde donde se propuso a la DO Toro su visita ya que están haciendo un viaje de prospeccion por las distintas zonas vitícolas españolas.