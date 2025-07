La planta de Toro respalda el preacuerdo sobre el ERE de Azucarera

La asamblea celebrada este martes en la planta de Azucarera en Toro se ha saldado con el apoyo al preacuerdo alcanzado sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la compañía, tras haberse ratificado ya en los días previos los centros de trabajo de La Bañeza (León), Miranda de Ebro (Burgos) y Benavente (Zamora).

Según ha informado el presidente del comité de empresa del centro de Toro, José Alonso, los sindicatos que habían negociado y firmado el preacuerdo (CCOO, UGT y USO) han expuesto a los trabajadores de la planta ubicada en la localidad las condiciones pactadas con la compañía, tras lo que se ha llevado a cabo una votación en la que "ha salido por mayoría que sí nos acogemos al ERE", ha indicado Alonso.

La misma ha tenido el resultado de 92 votos a favor, 20 en contra y cinco nulos, según los datos facilitados por el presidente del comité de empresa de la planta de Toro.

Así, tras acogerse a este acuerdo, se mantendrían los 26 despidos anunciados inicialmente por Azucarera; si bien, como también ha explicado José Alonso, existe la posibilidad de que haya trabajadores que se marchen de manera voluntaria, "que va a haber" porque las condiciones para los trabajadores fijos mayores de 58 años son "bastante buenas".

En cuanto al número de trabajadores en esta situación que podrían marcharse voluntariamente, Alonso no se atreve a concretar una cifra, pero sí asegura que "con todos con los que he hablado esta mañana, se iban a apuntar" porque "las condiciones son bastante aceptables", ha reiterado.

"Hablando con la gente, casi todos se van a intentar ir, otra cosa es que luego la empresa deje marchar solamente a los que quiera porque eso es algo que tiene que ser de mutuo acuerdo", ha indicado Alonso, que también añade: "me temo que toda la gente que quiere marcharse no va a poder irse" ya que las condiciones para que se dé esta situación "son que las dos partes deben estar de acuerdo, otra cosa son los despidos forzosos".

En cuanto a los trabajadores fijos discontinuos en la misma franja de edad, también podrían marcharse, pero "me temo que no los van a dejar irse, es una opinión personal", ha recalcado José Alonso.

Por otro lado, el presidente del comité de empresa de la fábrica de Azucarera en Toro ha expresado que, tras el acuerdo alcanzado, "satisfecho, personalmente, yo no estoy porque me habría gustado que no se hubiese despedido a nadie y no se hubiese cerrado ningún centro, pero la realidad es la que es: la empresa está perdiendo dinero y algo tenían que hacer".

No obstante, Alonso ha indicado que "para que la gente se marche de la mejor manera posible, el acuerdo es muy bueno, se ha mejorado el último cierre, que fue el de Peñafiel". En este sentido, el presidente del comité de Toro ha remarcado que "nuestros objetivos eran llegar al cierre de Peñafiel y se ha mejorado, en ese sentido, estamos contentos, pero siempre que un compañero salga despedido ya no es un éxito rotundo ni muchísimo menos".

"Sabíamos de sobra que algo tenían que hacer porque remolacha no hay y las pérdidas no iban a seguir asumiéndolas, es gente que está a ganar dinero, como los demás", ha concluido José Alonso sobre el ERE planteado el pasado mes de mayor por Azucarera, cuyo acuerdo definitivo se prevé firmar este jueves tras el apoyo en los centros ubicados en Castilla y León.