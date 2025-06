David Rivas: 15 años componiendo una carrera

Su nombre suena en el mundo de la composición tan fuerte como sus obras. Y nota que hay "un antes y un después" a partir del año 2010. Por eso y aunque lleva componiendo música desde hace más tiempo, David Rivas ha querido enofcar este 2025 en festejar esta década y media en el nivel más alto de la composición musical.

"Me apetecía hacer una especie de proyecto o algo especial", explica el compositor toresano, aunque reconoce que, "realmente, no tiene nada de diferente" a otras actividades que viene haciendo estos años atrás ya que "hago bastantes conciertos monográficos"; si bien, ha querido enfocar este año en ese hito al que él entiende que llega su carrera como compositor de obras musicales.

"No compongo desde hace 15 años, sino desde hace muchísimos más, pero de picar piedra, de aprender, de la ley del esfuerzo y, sobre todo, de ilusionarte con algo que nadie te asegura que pueda ser mediático o tenga repercusión" sí expresa que viene ocurriendo desde el año 2010.

Rivas, junto a Roberto Tacero y Ana Díez, en el concierto en El Romeral (Toledo). / CEDIDA

Así que David Rivas, cuya cabeza siempre bulle de ideas, decidió "enfocar este año como una especie de 15º aniversario y se me ocurrió la posibilidad del concierto monográfico, pero ya dentro de ese 15º aniversario, con diferentes formatos", explica el músico, quien especifica que el proyecto que ha creado para celebrar este hito en su carrera tiene la posibilidad de celebrarse en diferentes formatos: concierto monográfico entero, medio concierto,... "y, sobre todo, enfocado a algo que yo llevo haciendo años y creo que la gente me sitúa, que de este formato hago bastantes, que es ir a los sitios".

Así, quizás, de forma más intensa a lo habitual, David Rivas está recorriendo España a lo largo de este 2025 para celebrar "in situ" y con cercanía con las diferentes bandas y agrupaciones que lo requieren y a cuya llamada siempre responde y acude con satisfacción y gratitud.

"Como a mí me gusta estar de un lado a otro, pues el formato es concierto monográfico, pero estando presente para celebrar de una forma especial esos 15 años y también es una manera de agradecer", asegura Rivas y añade "y una manera, quizás, retrospectiva de tú mismo decir: echo la vista atrás y el proyecto que generé ¿dónde está ahora? y ese es el mejor ‘feedback’ para ver si va por el buen camino o hay que cambiar cosas, y ha ido yendo a más; yo puedo decir que cada año hago más cosas y muchas veces pues porque no puedes estar en dos sitios a la vez", expresa risueño.

Sobre el "dossier" de este proyecto, que presentó de manera pública a principios de este año, David Rivas indica que ha sido "recogido con mucha ganas y con mucho gusto". "Noto el cariño de la gente; incluso, bandas en las que ya he estado, ahora aprovechan la coyuntura porque es una manera en la que repites, ha habido algunas bandas en las que he estado ya o a las que voy a ir con las que ya hice proyectos en su día y aprovechan porque es una manera de que vuelva y también puedan sumarse a la celebración", cuenta. Lo que, asegura, le hace estar "contento".

Así, ya en el ecuador del año y de este proyecto de 15º aniversario, David Rivas hace un repaso mental por el vertiginoso medio año que ha ido a buen ritmo. Y, por su puesto, al de su música.

El compositor reconoce que, en el mundo "bandístico", enero y febrero suelen ser meses "de relax, en contraposición con los previos, que son muy intensos" por lo que David Rivas cuenta que, durante esta primera mitad del año, a partir de esos meses, ha estado ya en diversos lugares de la geografía española, acompañando a diferentes bandas y agrupaciones, como la Asociación Alfredo Martos de Linares (Jaén), la primera banda que se sumó a este 15º aniversario y con la que David Rivas hizo medio concierto monográfico, compuesto por tres obras.

El compositor también ha estado fuera de las fronteras españolas, concretamente, con la banda In Crescendo, cerca de Turín (Italia), donde dirigió un pasodoble y dos obras solistas "de envergadura".

Asimismo, por otra parte, Rivas ha recalado en la vecina Tordesillas (Valldolid), donde ha podido dirigir el estreno de "Conquero", en una colaboración junto con el solista de corneta Dani de Baza y la banda "La Lira" de Toro, algo por lo que está "muy agradecido".

David Rivas hace un repaso también por la Cuaresma, durante la que ha llevado a cabo alguna actividad relacionada con la Semana Santa, "pero englobada dentro de este aniversario", como un concierto monográfico de marchas en Santa María del Páramo (León) y otro en Santa Cruz de la Palma, donde dirigió la banda del lugar. También ha visitado durante la previa de la Semana Santa a la Banda de Alcobendas (Madrid) o ha estrenado la marcha "Redención", que pudo dirigir en el concierto de la Guardia Civil en Zamora, "un auténtico honor y una sorpresa dirigir una banda de esas", expresa agradecido David Rivas.

El compositor también dirigió un concierto monográfico de cuatro obras con el Conservatorio de Puertollano (Ciudad Real). En El Romeral (Toledo), también ha llevado a cabo un concierto monográfico, donde, en consenso con la directora, Ana Díez, les pareció "buena idea" "darle su relevancia" a un compositor de la zona, Roberto Tacero. "Fue muy divertido porque fue como un concierto a tres batutas; yo pude dirigir un pasodoble de él".

Además, David Rivas cuenta que, a lo largo de esta primera mitad del año, ha visitado otras bandas en cuanto a ensayos y preparatorios de conciertos.

Y, aunque no se engloba como tal dentro de esta efeméride de su 15º aniversario como compositor, Rivas reconoce que le ha hecho "especial ilusión" que la obra obligada del Certamen Nacional de Bandas de Cullera (Valencia) fuera una obra de reciente estreno suya: "Sucronem Flumen Bellum", algo que Rivas califica de un "estreno muy importante" que puede englobar dentro de lo que para él significa "emocionalmente" actos "importantes" en este año.

A partir de ahora, viene el grueso del proyecto y el compositor tiene "ya cerrado todo prácticamente hasta diciembre". Esta segunda parte del año la ha empezado haciendo un monográfico durante cuatro días con la Banda Municipal de Badajoz ya que su titular, el maestro Vicente Soler Solano, "se interesó en el proyecto y me da la oportunidad de trabajar tres días" con ellos para luego rematar en un concierto que, además, es benéfico, así que "como que me apetece el doble".

Rivas también tiene proyectos con la Banda de Medina del Campo, la Escuela de Música de Arroyo de la Encomienda, la Escuela de Música de Veguellina de Órbigo (León), la Banda de Pinto (Madrid); luego, "volverá a sonar mi música" como obra obligada en el Certamen de Benavente, "como ya suele ser tradición", en este caso, la obra "Babot".

David Rivastambién irá a Azuaga (Badajoz) como jurado ya que, cada año, le dedican su certamen a un compositor y ponen su música de obligada, "este año contaron conmigo viendo que estaba en este 15º aniversario", explica el músico.

Rivas también visitará la Banda de Órgiva (Granada), con motivo del estreno de un pasodoble que ha compuesto; La Bañeza (León), donde habrá un estreno "muy curioso porque, si no me equivoco, creo que es la primera obra que se hace para batucada y banda", dice. Además, estará como compositor invitado en la Serenata de San Bartomeo de Benicarló (Castellón), que dedican a un compositor al que invitan para hacer monográfico. "Creo que la gente ha dicho: David celebra, en vez del año que viene o dentro de tres, si lo teníamos un poco en mente o, a lo mejor hay gente que no te tenía en mente, ha visto la coyuntura y ha dicho por qué no", expresa satisfecho.

El toresano acompañará, asimismo, a la Banda de Música de Pollos (Valladolid), La Puebla de Almenara (Cuenca), Alcalá de Henares (Madrid) y será el año "que más Santa Cecilia voy a hacer, de hecho, hemos tenido que cuadrar fechas y habrá algunas que se van a celebrar pronto y otras, un poco tarde para poder encajarlo" porque van a ser un total de cinco conciertos monográficos: en Jaén, en Náquera (Valencia), Leganés (Madrid) y Lucena (Córdoba), además de un concierto monográfico con la Banda "La Lira" de Toro, que tendrá lugar el 21 de noviembre, lo que le hace"muchísima ilusión" porque "es tu casa y es tu banda". Será "un mes muy frenético, pero con mucha satisfacción porque me apetece muchísimo", cuenta Rivas.

Ya de los últimos conciertos programados durante este año, "aunque puede surgir algo para Navidad", será con la Banda de la Asociación Juventudes Musicales de León ya que, "como dice el maestro Luis Longoria: si hemos hecho todos los años, cómo no vamos a hacer este año" y, aunque no será un monográfico "en toda regla", sí será un concierto "especial" en el Auditorio de León, con algún artista invitado.

Es una "locura por la que estoy muy agradecido" porque "tú puedes proponer un proyecto o proyectar una idea, pero el que la tiene que recoger es el de enfrente y ha tenido muy buena acogida".

Ello le hace sentir "muy contento y, sobre todo, muy agradecido porque siempre lo digo: yo sería muy feliz y seguiría siendo muy feliz si no me interpretan en ningún lado porque la felicidad para mí es hacer la música, pero, al final, si estás en los sitios, es por la gente. Lo que yo hago siempre tiene que cobrar vida interpretándose; si los maestros no te ponen un atril, tu música estaría en un cajón. ¿Que has sido feliz escribiéndola? Sí, pero que el último paso, que es cobrar vida, se perdería. A mí siempre me gusta ser agradecido porque la gente, a veces, hasta me abruma porque notas el cariño y, sobre todo, lo que tú haces conecta con las emociones y ese es el mayor de los regalos porque, al final, para cualquier artista, tu objetivo es despertar emociones en el de enfrente". "Que yo vea emoción en las caras del público es el premio".

"Siempre digo que yo soy el que más aprende y soy un afortunado porque conocer sitios y gente es un regalo, porque la mente se abre y que puedan contarte tradiciones, cómo entienden tu música allí, conocer un lugar,... siempre digo que, si no fuera por estos proyectos y por la música, habría muchos sitios donde he estado que, posiblemente, no los habría conocido" y eso es "una riqueza y un aprendizaje continuado", asegura David Rivas.

Además de todo esto, este año, Rivas tiene previsto estrenar tres pasodobles en diferentes lugares, como Valladolid, Pollos y Órgiva (Granada), además de estar trabajando en encargos que "verán la luz" en 2026, aparte de estar en el proceso de creación, por séptima vez, de la música para la próxima edición de Las Edades, que se celebrará en Zamora; y en una obra encargada desde Belmonte (Cuenca) sobre su castillo y su pasado medieval.

A lo largo de estos años, el catálogo de obras del compositor desde 2010 alcanza la pieza número 411, en la que está trabajando ahora mismo. "No entendería un año sin escribir, mínimo, tirando por lo bajo, tres obras", expresa David Rivas sobre un recorrido que comenzó hace ya más de 15 años y que es un "trabajo que sigue apasionándome".

Suscríbete para seguir leyendo