El Tribunal Supremo avala el uso exclusivo de la DO sobre el vocablo "Toro" con una sentencia que genera jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que da la razón a la Denominación de Origen Toro sobre el uso exclusivo del vocablo "Toro" para su uso en vino, una resolución que crea jurisprudencia y resulta "disruptiva" a la hora de interpretar el alcance de las Marcas y Reglamentos de las Denominaciones de Origen, indiciaciones geográficas protegidas y demás entidades de garantía que posean nombres de naturaleza polisémica.

La sentencia dictada viene a fijar que "existe evocación a la DO" y, por tanto, vulneración a la protección del vocablo "Toro", independientemente de la naturaleza polisémica del mismo.

Hasta ahora, estos derechos de calificación y garantía, fundados sobre vocablos que podían estar asociados a varios significados terminológicos, eran tratados por la Oficina Española de Patentes y Marcas, la EUIPO y los tribunales de instancia administrativa de una forma poco unívoca, lo que daba lugar a resoluciones "dispares", pues se dejaba al arbitrio del ente examinador establecer si existía un nexo de unión evocativa al entorno geográfico amparado por el Reglamento y derechos de la Denominación de Origen, y en particular a la DO Toro, cuando la marca o el nombre comercial instado por tercero, "se entendía que podía hacer referencia al animal de lidia más que al territorio amparado por la demarcación protegida", explican en un comunicado emitido por el despacho de propiedad industrial Protectia Patentes y Marcas, cuyo equipo de defensa procesal liderado por Carlos López Riesco ha logrado ganar el litigio.

Frente a esta situación que descapitalizaba de contenido jurídico los derechos de la DO Toro, el asunto se ha "batallado, entendiendo que esta interpretación de la norma podía vaciar la protección no sólo a esta entidad, sino de otras como D.O Rueda o las AOC Burdeos o D.O. Abona, para vino en Tenerife, provocando una fuerte inseguridad jurídica pues resultaba no ajustada a derecho y a todas luces injusta", expresan desde el despacho.

Una muestra de la "relevancia" de esta sentencia es que, según las estadísticas, la tasa de éxito en sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso- Administrativo, es menor del 10% de los recursos presentados.

Esta consecución supone la culminación de una "férrea" estrategia de defensa, que sienta el establecimiento de un criterio interpretativo de la norma europea, consistente en la "relevancia" que ha de tener el público destinatario en la determinación de la capacidad evocadora de una marca frente a un nombre protegido de una entidad de garantía, lo que, además de generar novedosa jurisprudencia "abre el argumento para reforzar la capacidad jurídica de esta figura", han expresado desde Protectia Patentes y Marcas.