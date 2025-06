“Luz robada, luz devuelta”

Toro celebra el regreso de su alma de plata. Allí donde las piedras aún guardan el eco de siglos de fe, una joya litúrgica volvió a su hogar después de un exilio tan largo como insólito. Fue en la noche del 25 al 26 de noviembre de 1890 cuando la custodia, firmada por el platero Juan Gago a finales del siglo XVI, desapareció en un robo minuciosamente orquestado. Arrancada de su cuna de piedra y plegaria —la Colegiata de Toro— y arrastrada al exilio, no con pompa, sino con ocultamiento. Perdida, durante décadas, como se pierden las cosas sagradas: no por olvido, sino por codicia.

Pasaron los años como niebla sobre los tejados toresanos. Hasta que en 1988, una mirada obstinada, la del historiador Navarro Talegón, la redescubrió entre vitrinas extranjeras. Allí estaba: plata castellana en cautiverio, clasificada con desdén genérico en el Victoria and Albert Museum de Londres. Como si una madre pudiera llamarse simplemente "mujer".

Y junto a las autoridades de entonces, el obispo custodio de la fe, y hasta un embajador extranjero —Peter Torry, caballero de la restitución justa—, tejieron una diplomacia no de poder, sino de verdad. Y hace 20 años , sin litigios ni estridencias, la Custodia volvió. Como vuelve el hijo pródigo, como se devuelve lo que nunca debió irse. Toro, ese mirador castellano que mira al Duero con quietud y dignidad, no se resignó a perder su luz

Su retorno fue más que un hallazgo artístico. Fue un acto de justicia espiritual, un símbolo de una fe que no olvida, de un pueblo que busca y que se une. Porque esa custodia —de plata, sí, pero también de memoria, de identidad, de promesa— no solo expone la hostia consagrada para la mirada de los creyentes: exhibe también el corazón de una comunidad que cree en lo común.

El Corpus Christi invita a los católicos cada año a salir al encuentro del Misterio hecho pan. Y este caso para los toresanos, esa custodia recuperada, es como un relicario de historia y de alma, que nos recuerda que no hay verdadera adoración sin compasión, ni culto que no se prolongue en compromiso. No basta con vestirla de oro y flores en la procesión: hay que vestirla de obras vivas, de iniciativas reales, de manos que parten el pan, que lo reparten, que lo multiplican.

Que el regreso de esta custodia inspire una recuperación mayor: la del sentido profundo del Corpus como día de caridad activa. Que se transforme en motor de proyectos sociales que materialicen la presencia de Cristo en medio de los que más necesitan. Porque Él no se oculta solo bajo las formas eucarísticas, sino que sigue presente en la fragilidad, en la pobreza, en el dolor concreto de quienes esperan una respuesta.

El Corpus, entonces, no puede limitarse a lo ceremonial. Es una invitación a levantar la custodia viva de la solidaridad. A ser pueblo que camina unido, no solo detrás del Sacramento, sino delante de los que sufren. A convertir la belleza artística en compromiso ético. A demostrar, como en aquel acuerdo de su recuperación, sin argumentos jurídicos pero con profunda dignidad moral, que hay gestos que valen más que un decreto: los gestos del alma.

La Archicofradía del Santísimo Corpus Christi de Toro quiere con buen criterio recordarla.

Modestamente añado, desde la lejanía y la añoranza , mi alegría de que la custodia sea celebrada porque no solo se haya recuperado, sino para que inspire. Y más si suena la melodía de la "Alborada" de David Rivas, interpretada con flauta y tamboril por Luis Antonio Pedraza, acompañado por la Banda La Lira. Que la custodia se alce, sí, en la procesión, pero que también camine con nosotros en la obra constante de la caridad.

Porque el verdadero tesoro no es la plata ni el arte: es la comunidad que no olvida, que cree, que lucha… y que ama.

Hay objetos que no son solo arte: son memoria encendida, tiempo que aún respira, plegaria suspendida en el metal. Así es la Custodia de Farol de Toro, y por eso su historia no se cuenta como quien recita un inventario, sino como quien se asombra ante un milagro lento, laborioso, con bordes diplomáticos y latidos de campana.

La plata de Toro, cincelada en 1538 por manos que hoy ya sólo conocemos por el eco de su maestría —Juan Gago Díez, orfebre de la luz—, levantó una pieza de 85 centímetros que no sólo sostenía el Santísimo, sino también el orgullo silencioso de un pueblo. No era un objeto, sino una presencia. Un farol que caminaba, y con él, todo un pueblo que se sabía acompañado por la gloria de Dios hecha forma y que sabe que dar gloria a Dios es procurar que el hombre tenga vida.

En esta Custodia hay más que plata. Hay fe que resistió al robo, hay manos que supieron que lo bello y lo santo merecen defensa. En tiempos en los que el patrimonio se compra, se vende o se olvida, este hecho nos recuerda que hay cosas que no tienen precio porque tienen alma.

Y mientras el sol cae sobre los tejados rojos de mi ciudad, y las campanas de la Colegiata repiten con solemnidad su canto de siglos, la Custodia de Farol vuelve a procesionar. No sólo como tesoro litúrgico, sino como símbolo de un pueblo que no se deja robar ni la luz, ni la historia, ni la fe.