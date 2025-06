Azucarera entregará a los sindicatos la información de las inversiones de mejora en la planta de Toro por el incremento de molturación

Las secciones sindicales de Azucarera (CCOO, UGT-FICA y USO) han vuelto a reunirse con la empresa para tratar de avanzar en la negociación ante el anuncio de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la misma. En el encuentro, el asesor de la compañía ha accedido a entregar a los sindicatos la información relativa a inversiones a realizar en la planta de Toro para su mejora por el incremento de molturación, aunque el desencuentro entre ambas partes sigue estando en la negativa ante la solicitud de la información relativa a los contratos, alegando carácter confidencial de los datos.

Desde los sindicatos, indican que la solicitan "por enésima vez", así como toda la documentación financiera y fiscal que ya han pedido a la empresa, según han informado en un comunicado, ya que entienden que dicha información "sirve para constatar las causas que se han alegado para la presentación del ERE, y que nosotros no compartimos, no lo sustentan, de la misma forma que no se respalda el cierre de la fábrica de La Bañeza, maquillando el mismo con el dejar una pequeña actividad para poder decir que la fábrica sólo deja de molturar y evitar alargar el proceso negociador a seis meses si fuera un cierre definitivo", denuncian desde los sindicatos.

En el mismo comunicado, las secciones sindicales de Azucarera aseguran que el asesor de la empresa ha hecho diferentes propuestas ante la posibilidad de movilidad geográfica de algunos trabajadores, entre las que estarían el abono de una indemnización por traslado de centro de La Bañeza a Toro de 7.000 euros, que serían otras cantidades en caso de traslado a otras plantas de la compañía.

Asimismo, se propone el abono de los gastos de mudanza hasta 3.000 euros, seis meses de dietas a 75 euros/día (total de 13.500 euros), además del abono de 23 días por año trabajado hasta un tope de 15 meses para todo el personal afectado en el ERE, y el abono de la parte proporcional del premio de antigüedad, de un seguro de vida, además del estudio de diversas posibilidades de recolocación, entre otras.

Ante ello, desde los sindicatos manifiestan que, tras 21 días negociación, las propuestas presentadas "son una tomadura de pelo" y consideran que la voluntad negociadora de la empresa es "prácticamente inexistente".

Además alegan que, "si el plan de viabilidad entregado a los sindicatos, que se compone de tres hojas, es el plan que tienen los actuales gestores de la empresa para dar confianza a sus inversores y a los trabajadores que se queden, apaga y vámonos", concluyen su comunicado.