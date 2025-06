UGT exige defender el sector azucarero, revertir el ERE y mantener la planta de La Bañeza

Alberto Lorenzo, vicesecretario general de Políticas Sindicales y Seguridad Laboral de UGT en Castilla y León, Gorka López, secretario de acción sindical de UGT FICA Castilla y León y Juan Carlos García Serrano, secretario del sector agroalimentario de UGT FICA Castilla y León, han acudido hoy a la Fundación Anclaje junto a representantes de la Administración autonómica, subdelegación del gobierno, COOO y representantes de los comités de empresa de La Bañeza, Toro, Miranda de Ebro y Benavente para constituir el grupo de trabajo negociador del conflicto en AB Azucarera Iberia.

Además, desde UGT han respaldado que Carlos Martín Tobalina, Viceconsejero de Economía y Competitividad en la Junta de Castilla y León, actúe como secretario en dicha comisión. En el mismo sentido, todos los participantes han querido enviar un mensaje de unidad de acción en la resolución del conflicto.

La intención principal del sindicato es revertir el ERE. Algunas de las opciones que se barajan pasan por convertirlo en un Erte con ayuda de la Administración aunque, desde la JCyL, están desarrollando informes para posibilitar entrar dentro del mecanismo RED, algo a que el sindicato considera difícil que pueda realizarse ya que no se cumplen las circunstancias necesarias para ejecutarlo, pero no descartan ninguna opción porque, lo principal, “es defender el sector y la autonomía estratégica alimentaria que ahora existe en Castilla y León a este respecto”. Cabe recordar que “este sector fija población en comarcas y localidades muy castigadas ya laboralmente donde no podemos permitirnos perder ni un solo empleo y donde la Azucarera es fundamental para fijar población”.

De hecho, aseguran que la dimensión del conflicto, a estas alturas, ya es nacional, no solo autonómico y que es imprescindible utilizar todas las herramientas disponibles para no perder puestos de trabajo y evitar el cierre consecutivo de las empresas del sector que nos abocaría a la dependencia de importaciones de producto cuando la actividad en Castilla y León, a ojos de la organización sindical, “es perfectamente viable aquí”.

Además, según confirman los participantes, la próxima reunión tendrá lugar el jueves 19 de junio a las 17h, apenas una semana más tarde, porque “para Castilla y León, es urgente resolver cuanto antes y de la mejor manera posible” la situación.