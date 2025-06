Trabajadores de la planta de Toro acudirán mañana a la manifestación en León contra el ERE de Azucarera

Los trabajadores de la planta de Toro secundarán mañana la manifestación que tendrá lugar en León capital para mostrar el rechazo al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por Azucarera. La ubicación de la manifestación se ha decidido dado que la planta de La Bañeza, en la provincia, es la más afectada por la situación, y a ella acudirán trabajadores de todos los centros de Castilla y León, pero con el "compromiso de que vamos a ir" con la pancarta de "no al ERE", "no como se venía haciendo hasta ahora, que era sólo en La Bañeza, con lo que no estoy de acuerdo", ha expresado el presidente del comité de empresa de Toro, José Alonso, sino que "vamos a ir todos unidos por el no al ERE".

La asistencia de los trabajadores desde Toro se prevé que tenga buena acogida, además, José Alonso espera que se vayan a unir "bastantes" empleados fijos discontinuos. "Nuestra opinión es, de momento, hacerlo todo el mundo juntos porque no se trata de Toro, de La Bañeza ni de Miranda, sino de todo el grupo. Es lo que acordamos el otro día en la asamblea", ha expresado el presidente del comité de empresa en Toro, quien ha asegurado que hacer una manifestación en la planta local "tiene poco sentido porque el ruido que íbamos a hacer es menos que si lo hacemos todos juntos".

En cuanto al seguimiento de la negociación con la empresa, Alonso ha expresado que creen que "va por buen camino", pero "no lo suficiente como para que no se despida gente", aunque, de momento, piensan que las condiciones económicas para aquellos a quienes se va a despedir "van a ser favorables", así como también se van a dar buenas condiciones económicas para los mayores de 58 años que quieran irse voluntariamente, ha indicado José Alonso.

Com ha explicado también el presidente del comité toresano, en la planta de Miranda de Ebro (Burgos), "se iban a comprometer a recolocar" a algunos trabajadores fijos discontinuos —concretamente, 37 lo cual bajaría a 214 trabajadores afectados por el ERE, según un comunicado emitido por el conjunto de las secciones sindicales de Azucarera— en la planta refundidora que va a empezar a funcionar próximamente, por lo que serían algunos más de veinte despedidos menos, por ese compromiso que ha adquirido la empresa de recolocarlos, según ha expresado José Alonso.

Alonso ha querido recalcar que "todos estamos ahora a una porque, al principio, parece que teníamos alguna guerra entre fábricas. Esto ya ha quedado más o menos solventado y vamos todos a una".

"Esperemos que el ruido que hagamos mañana le llegue a la empresa y cambie de actitud, sabemos que es muy difícil que no se vayan a cerrar centros, pero que la gente que se marche, si puede ser, que sea voluntaria", concluye José Alonso.