ERE en Azucarera: "Como cierren La Bañeza, siendo pesimistas, a Toro no le quedará mucho"

Más de 300 personas se han concentrado este miércoles a las puertas de la factoría de Azucarera en La Bañeza (León) para mostrara su rechazo al anuncio de cierre hecho por la compañía y han propuesto a la empresa que oferten las instalaciones a otro inversor para dar continuidad a la actividad remolachera en la zona.

El presidente del comité de empresa de la Azucarera de La Bañeza (León), Benigno Pérez, ha reiterado que los trabajadores "rechazan" el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado, que afecta a la totalidad de los trabajadores de la factoría: un total de160 empleos directos y unos 1.200 indirectos.

"En esta empresa, los salarios de los trabajadores suponen un siete por ciento de los gastos. O sea que con los despidos no se va a arreglar nada, se va a acabar con la remolacha y con la agricultura y cuando no haya remolacha, pues el maíz valdrá menos y todo valdrá menos", ha denunciado este miércoles en declaraciones recogias por la agencia EFE.

La Junta, ha proseguido Pérez, "no debe permitir que se cierre" porque "como cierren La Bañeza, siendo pesimistas, a Toro no le quedará mucho". "Ojalá que me equivoque, porque aquí ir de adivino es muy complicado, pero está claro que la estrategia de la empresa no es la apuesta por la remolacha. La remolacha no le interesa, le interesa el azúcar", ha criticado.

Pérez ha pedido la implicación del gobierno autonómico y del gobierno central porque "no es comprensible" que no se molture remolacha "en la provincia más remolachera de España", ha denunciado.

Por su parte, el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, ha reiterado la "necesidad" de esa implicación de las administraciones. "Es una empresa y como tal tomará las decisiones que considere oportunas, pero creo que aquí las administraciones sí que tenemos que ponernos al lado de los trabajadores, como estamos haciendo desde el Ayuntamiento", ha asegurado el primer edil bañezano.

Por eso, Javier Carrera ha rogado "encarecidamente" tanto "al ministro Planas como a la ministra de Empleo que tengan una reunión con los sindicatos para escucharles y que el ERE que se ha anunciado sea transformado en un ERTE, porque creo que es lo justo para proteger a los trabajadores y a la provincia de León".