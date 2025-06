El mítico regreso de Plex a Toro

Plex ha vuelto a casa. Hace cinco años que se mudó a Madrid y este pasado fin de semana ha protagonizado un mítico regreso a Toro que ya se ha vuelto viral. "Hay oportunidades en Madrid que aquí no hay", lamentaba el youtuber.

Plex ha publicado un vídeo de casi una hora de duración en el que da a conocer cómo era su vida en Toro y también varios rincones de la localidad. Un vídeo que en apenas dos días ya lleva más de 1,6 millones de visualizaciones.

En varios momentos de la grabación Plex hace referencia a lo rápido que pasa el tiempo: "Y cuando vuelves a tu casa, te das cuenta de que no es tu casa. Ya no lo sientes como tu casa, se siente extraño y triste. No entiendes muy bien la vida y el paso del tiempo. Hay que vivir el presente, porque luego solo quedan los recuerdos".

El youtuber visitaba la casa en la que vivía cuando era pequeño y enseñaba cómo era su habitación "de toda la vida" y en qué rincón se iba siempre que quería reflexionar. En la casa sigue habiendo "reliquias" como un tractor con el que Plex recorría el patio de pequeño. En algún momento el youtuber se pone melancólico e incluso se emociona. Por ejemplo, cuando visita el antiguo huerto de su casa.

Plex recreando en su casa de Toro una foto de cuando era pequeño / YouTube

Bodega

A su llegada a Toro, la primera parada de Plex es en la bodega de su tio: Copaboca. Allí le espera toda su familia, que le hace un gran recibimiento, y el youtuber presenta a sus seguidores a su padre, a sus primos y a sus tios. Con ellos recorre las bodegas y explica cómo se eleboran los vinos de Toro, desde la vid hasta el embotellado. Y para acabar la visita, no podía faltar una cata.

"El vino de Toro es típico y famoso. Os invito a mirar de dónde es la botella cuando pidáis un vino porque muchas veces es de aquí", asegura.

Toro

Y de la bodega... a la Colegiata de Toro. Acompañado por Pedro, Plex conoce algunos de los detalles artísticos del monumento más emblemático de su localidad de origen e incluso descubre la diferencia entre Catedral y Colegiata.

Otra de las paradas que hace Plex es en la zona baja del pueblo, en el río Duero, donde asegura el youtuber que le gustaba ir cuando vivía el Toro acompañado por sus amigos, para refrescarse en verano y para montar en bicicleta.

"Ya habéis visto mi hogar, mi pueblo, de dónde vine. Una vida normal, pero con muchos sueños en la cabeza. Y a seguir, porque sin sueños no tiene sentido vivir", sentenciaba Plex.