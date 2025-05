Las ayudas concedidas por la Junta a Azucarera están vinculadas con la planta de Toro

La mayor parte de las ayudas concedidas por la Junta a Azucarera están vinculadas a la fábrica de Toro como centro de I+D+i de la empresa en España y, en menor medida, a la planta de refinado de Miranda de Ebro.

Así lo ha confirmado este jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha señalado también que en el plan de reorganización diseñado por la compañía, que conllevará la centralización de la molturación de remolacha en la planta de Toro y que la Miranda de Ebro funcione como un centro de refinado de azúcar, ambas fábricas permanecerán abiertas por lo que, en la medida en la que la finalidad de la inversión se justifique, las ayudas "estarían acreditadas" para la realización de la inversión prevista.

No obstante, como aclaró el portavoz de la Junta, si alguna de las ayudas concedidas a Azucarera fuera justificada mediante gastos o facturas vinculadas a la planta de La Bañeza, se establecerían los "cauces oportunos para procurar su retorno", si finalmente se produce el cierre de las instalaciones.

Por otra parte, el portavoz de la Junta enmarcó las subvenciones concedidas a la compañía en el "compromiso" adquirido con el sector de la remolacha y que cifró en unos 22 millones de euros anuales para apoyar a los agricultores que siembran raíz. Por tanto, la cantidad acumulada a lo largo del mandato en concepto de ayudas al sector remolachero supera los 60 millones de euros.

En todo caso, Carriedo matizó que estas ayudas cuantificadas que se conceden a los agricultores y que se complementan con las destinadas a las empresas como Azucarera, cuya cantidad no reveló, “se han centrado básicamente en la planta de Toro y en la de refinado de Miranda de Ebro”.

Última ayuda

De hecho, el portavoz de la Junta profundizó en esta idea al revelar que la planta de La Bañeza cuenta con una última ayuda concedida de 68.606 euros desde abril del año 2020 para procesos vinculados a la energía en el proceso productivo, pero que, al no haberse justificado por la empresa, “no se ha pagado” y que “si del análisis del expediente se derivara no poder pagar la subvención, no se procedería al pago de la misma”.

Por otra parte, insistió en que, tras el anuncio realizado por Azucarera sobre su plan de reorganización, la Junta ha focalizado sus esfuerzos en evitar el cierre programado de la planta de La Bañeza, aunque también ha planteado que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) previsto pase a ser temporal (ERTE). Además, recordó que Azucarera se ha comprometido con la Junta a establecer los cauces necesarios para "seguir garantizando la adquisición de la remolacha a los agricultores y su transporte” a la planta de Toro, así como el mantenimiento del empleo asociado a los costes logísticos.

“Estaremos muy vigilantes para que esto se pueda cumplir”, apuntó Carriedo, que señaló que la Junta también ha informado al Gobierno, “a los efectos de la tramitación del ERE”, de su petición para que se convierta en un ERTE, decisión que deberá adoptar el Ministerio de Trabajo.

De hecho, el portavoz de la Junta aseguró que se solicitará al Gobierno la valoración de la entrada del sector del azúcar entre los afectados y beneficiados del procedimiento RED (Red de Estabilización del Empleo), para que, si finalmente el proceso se convierte en ERTE, el pago de las cantidades correspondientes a los trabajadores “no disminuya los derechos que les podrían corresponder en el futuro por el subsidio del desempleo”.

