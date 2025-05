El comité de empresa pide "tranquilidad" ante el ERE a los trabajadores de Azucarera en Toro

Azucarera ha anunciado que presentará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en todas sus plantas a nivel nacional, incluida, la de Toro. Según ha confirmado el presidente del comité de empresa de la fábrica de Toro, José Alonso, la compañía se lo ha comunicado directamente a ellos por carta.

Sin embargo, Alonso ha explicado que desconocen la "magnitud" que la acción tendrá en la planta local. "No sabemos con certeza nada", ha expresado José Alonso, quien, por el mismo motivo, ha indicado que lo que desde el comité de empresa quieren transmitir a los trabajadores por el momento es "tranquilidad".

Además, el presidente del comité ha reconocido que la situación final "dependerá mucho" de la contratación ya que, actualmente, se está contratando remolacha para sembrar y se está planificando la campaña que viene, "dependiendo de que fuese muy buena o no fuese tan buena, harán más recortes o menos". "Según se vaya terminando la contratación de la remolacha, imagino que nos dirán cuál es la gravedad del asunto", ha expresado Alonso, aunque ha reconocido que puede afectar tanto a los trabajadores fijos como a los fijos discontinuos. "A lo mejor, tenemos hasta suerte y se va la gente que tiene mayor edad y le interesa", ha añadido.

No obstante, Alonso ha asegurado que el comité intentará "hacer todo lo posible para que se vaya la menos gente posible y, si fuese ninguna, mejor, eso es lo que vamos a reclamar desde el minuto cero", ha aseverado.

La Junta ha pedido conocer la «situación concreta»

Las consejeras de la Junta de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, han remitido una carta conjunta a Azucarera tras el anuncio del Expediente de Regulación de Empleo que afectará no sólo a la fábrica de Toro, sino también a las otras dos que la filial en España del grupo Associated British Foods (AB Foods) tiene en la comunidad: las de La Bañeza (León) y Miranda de Ebro (Burgos).

Según ha explicado González Corral, el objetivo de la Junta es pedir información a la empresa para conocer la situación concreta, de la que se han enterado "a través de los medios de comunicación". "No les puedo trasladar nada porque no he recibido ningún tipo de información clara ni concisa", ha añadido.

La consejera ha aprovechado para recordar que la Junta "ha apostado siempre por el cultivo de la remolacha". "Tienen que tener claro que seguiremos defendiendo a la remolacha, a nuestros agricultores y a todos los trabajadores", ha aseverado González Corral.

