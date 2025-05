Relinchos a través de las ondas: un proyecto de divulgación desde Toro

La toresana Cristina Oliveros, estudiante de doblaje y locutora, ha creado el pódcast "Caballos de la Historia", que nació porque, "de una forma o de otra, siempre he estado pegada a un micro". Precisamente, para un trabajo de un curso sobre cómo crear un pódcast, le pidieron hacer un proyecto sobre algo y las reglas eran "que te apasionase".

"Yo me había decidido gracias a mi amigo Fran, que me abrió una cuenta de Instagram que se llama 'Caballos en la Historia', porque me decía que siempre estaba contando esas cosas y me preguntó por qué no abría una cuenta de divulgación" en la red social. "Así nació 'Caballos en la Historia'", cuenta, tras lo que hizo una primera publicación en la que hablaba sobre la película "El último unicornio", como una colaboración con otra usuaria de la red social que, además, es historiadora del arte.

"Luego sí cogí un post sobre los caballos de 'Mulán' como base" para hacer el primer episodio del pódcast, explica sobre el nacimiento de su recién creado proyecto e indica que, más que en texto en la red social, prefiere hacer estas divulgaciones en formato pódcast porque el proyecto ha nacido "un poco por casualidad" ya que le surgió hacer un curso de Radio Televisión Española para crear pódcasts.

"Sé que es minoritario porque es un tema muy específico y, quizá, a todo el mundo no le llama la atención", dice Cristina Oliveros, que añade que esa es también una de las claves de un pódcast: "buscar un nicho en el que tú te expandas" y ese es el que ella "domina", al mezclar las áreas de cine, literatura, caballos e idiomas, relata. "Ahí converge todo".

Y es que, relacionado con el tema ecuestre, puede contar todo un periplo a lomos de esta pasión, a la que dice que se enganchó "más" al ver la película 'Spirit', tras lo que empezó a investigar "a nivel ecuestre" y cuenta que, al encontrarse la mayoría de las páginas en inglés, empezó a tener un "bagaje" en este idioma en relación al tema ecuestre, "sin planearlo, empecé con ocho años, lo que buscaba en ese momento era jugar".

Cuenta que, más tarde, comenzó a dibujar en una página web en la que había una "comunidad ecuestre" de gente que sólo dibujaba caballos, "teníamos nuestros propios personajes ecuestres y eso me formó un poco también el bagaje linguístico" y de terminología equina.

Una vez en la universidad, donde estudió Traducción e Interpretación, cuenta que "tendía" a hacer trabajos sobre la misma temática, como por ejemplo, la doma clásica para cumplir con una tarea sobre un deporte "francés-español", o, en otra asignatura, se dedicó a analizar términos hipiátricos. "Cuando llegó el TFG (Trabajo de Fin de Grado), sí que lo hice enteramente de caballos", dice Oliveros, que explica que "todo empezó" mezclando doblaje con caballos y novela victoriana, a partir del libro "Black Beauty", un proyecto en el que se dedicó a analizar el doblaje a partir de una adaptación animada para niños y, entre otros asuntos, se centró en analizar el papel que se le da al caballo dentro de la adaptación "porque es una personificación dentro de la obra".

Además, Oliveros se muestra contentamente orgullosa de haber sido una de las primeras personas en traducir un poema del Premio Nobel de Literatura de 2020, Luis Glooke, titulado "Horse" ("Caballo", en inglés), que fue seleccionada para publicar en la revista de la Facultad de Traducción.

Siguiendo su trote por el sendero que marcan los caballos, la profesional inició un blog propio, llamado "TraduEqus" y su empresa de traducción, "Galoping translations", que, entre otras cosas, tiene la especialización de la temática ecuestre. Oliveros rememora también como su profesora de Lengua le dijo una vez que "perfectamente, el aunar caballos con traducción podría ser un embrión de tesis".

Cristina Oliveros posa con varios libros sobre caballos. / Cedida.

"Me llegó de rebote" una búsqueda de personas de otras disciplinas para aportar en un libro que pretendía escribir la historia del caballo desde distintos puntos de vista: arqueológico, lingüístico, literario,... "me uní a ellos y conseguí publicar un texto" en el que analizaba los diferentes tipos de razas, -aunque, explica que, en la Edad Media, aún no las había-, de los caballos, que, en esa época, se categorizaban en función del uso que se les daba. "Es un minivocabulario en inglés, francés y castellano".

Tras haber impartido algunas conferencias sobre temática ecuestre, encontró una iniciativa que buscaba personas para formar un grupo para explicar "la historia a la gente de a pie desde el punto de vista ecuestre", a partir del que, desde el 13 de mayo, puede encontrarse en un libro la aportación de la toresana, "sobre todo, en lo que es la figura del caballo a partir de los cuentos del siglo XX" y "cómo el caballo ha sido concebido dentro de la literatura infantil.

Sobre su nuevo pódcast, no tiene definida aún la periodicidad con la que lanzará los episodios ni en qué plataformas podrán escucharse -por el momento, están disponibles en las redes sociales TikTok e Instagram-, pero sí está en sus "planes" presentar temas diversos de la cultura de distintos países desde un punto de vista de un icono popular. "Muchas veces damos por sentado que el caballo está ahí, pero nos olvidamos de él. Damos por hecho que Rocinante es el compañero de Don Quijote, ¿pero qué historia tiene Rocinante? Porque también tiene sus puntos interesantes", dice y concluye con la afirmación de que esa ha sido siempre "un poco su misión": poner al caballo en su sitio.