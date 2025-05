La DO Toro y sus bodegas vuelven "satisfechas" de ProWein Asia

La Denominación de Origen Toro ha finalizado con "buen sabor de boca" y un balance positivo su presencia en la feria vinícola "ProWein Asia Hong Kong", donde el sello de calidad del vino de Toro ha promocionado la variedad y calidad de las elaboraciones durante tres jornadas que han ido "bastante bien".

Además del propio Consejo Regulador, el "stand" institucional del mismo ha acogido como co-expositoras a diez de las bodegas adheridas a la DO Toro: Bodega Rejadorada, Bodegas Torreduero, Bodega Rodríguez y Sanzo, Bodega Frontaura, Bodega Palacio de Villachica, Bodegas Orot, Bodega Legado de Orniz, Bodegas Monte la Reina, Bodegas Fariña y Bodega Liberalia.

El grueso de la decena de bodegas que ha acudido a la feria junto con la DO Toro regresa a España, según han transmitido desde el Consejo Regulador, con satisfacción tras las diferentes entrevistas con profesionales del sector que han mantenido durante las jornadas en la ciudad china y a través de las que han tratado de expandir la internacionalización de los vinos con DO Toro en un mercado "con tanto potencial" como es el asiático, a través de la presencia en una feria "de referencia", en la que las visitas al espacio de la DO no han cesado, como muestra del "interés" que el vino de Toro ha despertado entre los asistentes.

Además, en el espacio expositor destinado a la DO Toro, ha habido también un "túnel del vino", es decir, una zona de cata libre con casi 50 vinos diferentes elaborados en la DO para su degustación por parte de los asistentes.

Por otra parte, durante la primera jornada en la feria, la del 14 de mayo, también tuvo lugar una "masterclass" sobre el vino de Toro que estuvo impartida por el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, Felipe Nalda.

La clase magistral, bajo el título "Los vinos de Toro. Larga historia y tradición en unos vinos tintos de gran calidad", se saldó con éxito ya que se completó el aforo máximo previsto y 60 personas, entre importadores, público profesional y prensa especializada, pudieron conocer directamente, de la mano del presidente de la DO Toro, no sólo aspectos históricos y características de la zona y de sus variedades de uva, sino también la calidad y diversidad de los vinos que se elaboran bajo el marchamo del Consejo Regulador.

Asimismo, Felipe Nalda hizo un recorrido por seis referencias de vinos "muy distintos entre sí", de modo que se trató de una cata formativa para los asistentes y una actividad que, desde el Consejo Regulador de la DO Toro, han calificado como "muy productiva e interesante".

El objetivo de la DO Toro con la asistencia a esta feria es potenciar la imagen del vino de Toro en el mercado asiático y continuar dando a conocer los vinos que se elaboran bajo su sello de calidad, por lo que la presencia en la feria ha supuesto una "apuesta firme y decidida" por la búsqueda de oportunidades en el mercado asiático, en el que, desde la DO Toro y sus bodegas, tienen planes de expansión en cuanto a la comercialización de sus vinos y "altas expectativas" de internacionalización.

Además de las diez bodegas que han acudido a la feria en el "stand" institucional del Consejo Regulador, otras cinco acogidas al sello de calidad también han estado presentes en "ProWein Asia Hong Kong", aunque, en su caso, lo han hecho de la mano del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl). Estas han sido Bodega Maires, Bodega Frutos Villar, Bodega Mazas, Bodega Cuatro Mil Cepas y Bodega Iturria.

Suscríbete para seguir leyendo