"La cantera de la Semana Santa se crea desde niños"

¿Por qué decidió presentarse a las elecciones a la presidencia de la cofradía?

Había hablado con David (Hernández), que era presidente hasta ahora, me dijo que ya no tenía intenciones de seguir porque, por motivos personales, está muy atareado y dije "si no os vais a presentar ninguno, yo doy un paso adelante y me presento" porque queríamos que tuviera una continuidad lo que ya hemos hecho hasta ahora y darle otro empujón, seguir avanzando. Ese fue uno de los motivos principales, el seguir intentando que la cofradía siga para adelante.

Ha ejercido durante varios años el cargo de secretario, ¿eso le ayudará a la hora de llevar a cabo su gestión?

Sí, empecé en la primera legislatura, con Mario González; luego, entré con David y hasta ahora. He estado de secretario, prácticamente, desde que se fundó. Yo creo que tengo las actas que levantamos cuando nos reuníamos antes de la formación de la asociación parroquial, que nos reunimos hasta que conseguimos organizar y sacar todo, desde el principio, desde cero.

Como cuenta, es miembro fundador de la cofradía, ¿cómo ve la evolución en estos casi diez años?

Hemos ido avanzando poco a poco. La verdad es que contamos con unos recursos que son escasos, también somos pocos, la cuota no es muy elevada, entonces, los recursos con los que contamos no son los mismos que pueden tener las cofradías grandes de Pasión. Con el dinero que hemos ido teniendo, a base también de donaciones de hermanos y de otra gente fuera de la cofradía, hemos conseguido ir avanzando poco a poco. El año pasado, estrenamos las andas a doble hombro; este año, las mesas ya tienen patas porque otros años iban con horquillas, vamos poco a poco avanzando. El año que viene, al ser el décimo aniversario, vamos a intentar darle otro vuelco e intentar estrenar más cosas para la procesión, más motivos.

¿Se puede adelantar algo de lo que tienen pensado para el décimo aniversario ?

Estamos todavía perfilando los detalles, no tenemos todo hilado, estamos a ver si conseguimos primero, sobre todo, fondos porque la banda tiene un coste que tenemos que abonar; las flores, lo mismo y, entre todo, al final, el saldo que nos queda en la cofradía es pequeño; entonces, tenemos que intentar aumentar un poquito ese remanente que tiene la cofradía para siempre contar con ello y seguir avanzando y seguir haciendo cosas nuevas. Por ejemplo, los hachones que tenemos nos los ha dejado la cofradía del Corpus, al igual que las telas. Queremos ir cogiendo cosas para la cofradía que sean propias y luego ir añadiendo más nuevas.

¿Quién le acompaña en el equipo directivo?

Hay gente que sigue y hay gente nueva. De secretaria, entra Paula González; de tesorero, sigue Juan Adeva, que ha estado hasta ahora; de vocales, tenemos dos que van en la Junta Pro-Semana Santa, que es Francisco Rodríguez, que ha estado hasta ahora, y Sara Aguado, que se incorpora nueva; y las otras dos vocalías estarían ocupadas por Carmen García y Cristina García. Somos gente joven la mayoría

Precisamente, la cofradía está formada mayoritariamente por gente joven, ¿cómo ve la implicación de la juventud tanto en la cofradía como en la Semana Santa de Toro?

En el caso nuestra cofradía, tenemos muchos, además, hay niños pequeños, hay por lo menos seis o siete en listas. De los 60 que somos, tenemos dos niños menores de 10 años, que es bastante, y se van a apuntar algunos más. En cuanto a gente joven, yo creo que la gran mayoría estamos por debajo de 40 años. Es una cofradía joven, que lo que buscaba era eso, que la gente joven tuviera su hueco. Creo que vamos por buen camino, pero hay que seguir, que queda un camino largo.

¿Se marcan algún objetivo principal para este nuevo mandato?

Todavía no hemos hablado mucho de objetivos como tal. Queremos seguir creciendo, seguir avanzando, intentar aumentar, sobre todo, el número de hermanos, atraer a más gente joven, hacer más hermandad... A fin de cuentas, yo creo que, en la Semana Santa de Toro, la gente joven sí que está implicada, sólo hay que ver la "Infancia Nazarena", que se llena. Vamos poco a poco.

Habla de atraer a más gente joven. ¿Cómo pretenden hacerlo con aquellos que aún no han dado el paso?

Tenemos pensado hacer reuniones con catequistas y niños de catequesis, incluso, darnos a conocer a nivel escolar por los colegios porque siempre viene bien contarles un poco la historia de la Semana Santa, cómo funciona todo, porque, al final, la cantera creo que se crea ahí, es desde donde tiene que empezar. La gente joven sí que sabemos que llega una edad que se desvincula un poco de la Semana Santa y de todo esto, pero hay que intentar hacer cantera ahí, es la idea que tenemos. A raíz de ahí, hacer actos que atraigan a los niños para la misa que dan en San Julián por las mañanas o en los domingos, cuando hay catequesis, una misa más animada, hacer actos con la cofradía que los atraigan.

¿Tienen alguna prioridad inminente ahora mismo?

Lo que tenemos ahora, lo tenemos bastante asentado. Vamos a dar una vuelta a la capilla donde está el Cristo e intentar que sea más visible para que la gente como que se impresione más al entrar, que no esté a oscuras en una capilla. Vamos a arreglarla e intentar ponerla más acorde, es lo primero que tenemos en mente. También se va a crear un grupo de trabajo porque, en la Junta Directiva, somos seis, muy poquitos, entonces damos para lo que damos, y hay mucha más gente que está involucrada desde el principio y, entre todos, seguir avanzando, coordinar actividades y mantener vivo todo el año ese espíritu de cofradía.

Muchas de las personas que forman parte de la cofradía pertenecen también a otras hermandades. ¿Cree que es importante el trabajo conjunto entre cofradías?

Yo creo que sí. Entre todas, nos tenemos que ayudar unas a otras porque, al final, Toro no deja de ser un pueblo pequeño. Nosotros, por ejemplo, de 60 hermanos, creo que 50 estamos en otras cofradías. Entonces, es inevitable porque somos muy poca gente, tenemos que estar todos prácticamente en todo. A la cofradía de la Misericordia, la ayudaron desde el principio, por ejemplo, con la mesa, que es propiedad de la cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla; con la cofradía del Santo Sepulcro, también estuvimos en contacto y, el primer año, el Cristo procesionó con la capa de San Juan. Al final, es una colaboración entre todas y yo creo que debería seguir así porque, si queremos aspirar a ese Interés Turístico Nacional, debe haber colaboración entre todas.

Precisamente, usted es un ejemplo de implicación en varias cofradías, además de en esta...

Sí, soy hermano de la Venerable Congregación de Nuestra Señora de los Dolores y de la cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla; de Pasión, no soy de ninguna más, pero también soy miembro de la Archicofradía del Corpus Christi. Es algo que se lleva desde pequeño, que es lo que queremos inculcar, que, desde pequeño, es una manera diferente de vivir la f, y hay que ir, poco a poco, introduciéndose a la gente joven para que se anime.

Suscríbete para seguir leyendo