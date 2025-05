"El legado de la madre Paz": historia de una vida en el monasterio de Santa Clara de Toro

"El legado de la madre Paz. La última abadesa" es un libro que recoge los "recuerdos de la última madre abadesa del convento de Clarisas" de Toro, que tuvieron que abandonar el convento en el que residían para trasladarse a Zamora por ser una orden con menos de cinco monjas.

Ahora, esta publicación, coordinada por el sobrino de sor María Paz, Alfonso da Silva y da Silva, recoge las vivencias que, a lo largo de casi 70 años, tuvo la que fue la última madre abadesa del convento toresano, al que llegó el 9 de enero de 1951 y del que, como recoge el propósito del libro, a sus 91 años, "se vio en la penosa necesidad de abandonar el convento que por décadas fue su hogar en Toro".

Tras ello, como relata la propia sor María Paz en un llamada telefónica, comenzó a escribir este libro, a modo de memorias, cuando contaba con 92 años. "Empecé a escribirlo poco a poco, de lo que me iba acordando", cuenta.

Y, en su publicación, hace un recorrido desde la fundación del convento, en el siglo XIII y la presencia de su fundadora, doña Berenguela, también hace un recorrido por "antiguas hermanas y su paso por el convento" o por las distintas etapas del monasterio, recuerdos que le fueron transmitidos a sor María Paz por sus "amadas madres del convento de Toro".

Fachada del convento de Santa Clara de Toro / Carmen Toro / LZA

Aunque también ha relatado la madre abadesa sus propias vivencias en el monasterio toresano, desde su ingreso en él, el recuerdo de sus hermanas, la elaboración de las Formas o el hospital asilo.

Por supuesto, hay una presencia y un recuerdo especiales a lo largo de sus páginas para la Semana Santa de Toro, con la que el convento de las Claras ha estado estrechamente vinculado, y, especialmente, con la cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla, por lo que sor María Paz no deja de rememorar en el libro el incendio que asoló la sede de la mencionada cofradía, la iglesia de Santa Catalina de Roncesvalles, en 1957 y tras el que, durante décadas, las hermanas Claras acogieron en las dependencias de su convento los pocos enseres que sobrevivieron al fuego y las imágenes que, poco a poco, iban volviendo a engrosar el patrimonio imaginero de la hermandad.

"Quería mucho a la cofradía porque recogimos todo cuando el fuego, no tenían donde meter el primer paso. Ahora hay una amistad muy grave", cuenta orgullosa ahora, a sus 97 años.

"Cuando salí de Toro creí que me moría"

Sor María Paz también relata con emotividad cómo vivió en 2019 la despedida de Toro y el traslado a Zamora. "Creí que me moría. Dejar todo atrás después de 70 años, aquellas paredes de tantos recuerdos...", expresa en el libro y, al otro lado del teléfono, confiesa: "Me costó más dejar el convento que la tierra mía, la dejé para seguir a Jesús y eso no cuesta, ahora ha sido por necesidad, por falta de vocaciones".

Sor María Paz pone el broche a su libro de vivencias con el capítulo del traslado del Santo Ecce Homo desde el monasterio a la iglesia de San Julián, que tuvo lugar el 1 de marzo del año pasado y motivo por el que la Madre Clara no pudo evitar regresar a Toro para acompañar a su imagen de devoción.

La publicación, que sor María Paz dedica a "todos los habitantes de la histórica ciudad de Toro y, en especial, a todos los miembros de la cofradía de Jesús y Ánimas de la Campanilla, así como a las Damas de la Soledad" y a todas las Clarisas que pasaron por el convento toresano, sólo está a la venta en Toro, en la librería Siris y a través de la cofradía de Jesús y Ánimas, por un precio de 17 euros.