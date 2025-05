La Guardia Civil celebrará en Toro los actos por su 181º aniversario

La Guardia Civil de la Comandancia de Zamora celebrará en Toro los actos de conmemoración del 181º aniversario de la fundación del Cuerpo Armado. Así lo han hecho público el teniente coronel jefe de la Comandancia de Zamora, Héctor David Pulido García, y el concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Toro, Javier Gómez Valdespina, en la presentación de dichos actos.

La jornada de celebración de la efeméride tendrá lugar el próximo 14 de mayo y comenzará a las 11.00 horas con una parada militar en la plaza Mayor y, a continuación, habrá un desfile que empezará en la plaza de la Colegiata y acabará en el Arco del Reloj. La duración del acto completo será de, aproximadamente, una hora. Además, posteriormente, habrá una exposición de todos los medios que hayan participado en el desfile y algunos más, en el entorno de la Colegiata.

En el evento, participarán unos 120 guardias civiles y soldados, pertenecientes la Banda de Guerra del Regimiento de Especialidades de Ingenieros Nº 11 de Salamanca, que, como ha explicado el teniente coronel, "tradicionalmente colaboran" con la Comandancia de Zamora en este tipo de actos.

Asimismo, participarán 13 vehículos de cuatro ruedas y ocho motocicletas y, si no existe ninguna incidencia, vendrán también desde el Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil de Madrid cinco guardias civiles a caballo, lo que Pulido ha calificado de "histórico" porque "creo que es la primera vez que tenemos un desfile en el que participarán caballos en la unidad militar".

Además, se espera contar con la presencia del helicóptero que tiene la Guardia Civil con sede en León, si bien, hasta que no se acerque la fecha, "no podemos confirmarlo por necesidad de servicio, si ocurre cualquier incidencia que haga que no pueda participar", ha expresado el teniente coronel Héctor David Pulido.

Esta será la segunda ocasión que la celebración de aniversario de la fundación de la Guardia Civil se celebre fuera de la Comandancia de Zamora capital, tras haberlo hecho el año pasado en Benavente, "la localidad, por número de habitantes, más importante que tenemos. Y la segunda localidad elegida caía por su peso, tenía que ser Toro", la segunda ciudad de demarcación de la Guardia Civil más importante en la provincia de Zamora, ha expresado el teniente coronel Héctor David Pulido.

El mando de la Benemérita ha invitado a todos los toresanos a que "se acerquen a celebrar con nosotros el aniversario de nuestra fundación", así como a toda la sociedad zamorana ya que se trata de una "celebración provincial".

Asimismo, el teniente coronel Pulido ha agradecido particularmente a la alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, y a toda la Corporación Municipal, la "facilidad" para poder celebrar el acto en la localidad.

Por su parte, el edil de Seguridad Ciudadana, Javier Gómez, ha expresado un "doble agradecimiento" a la Guardia Civil por la "encomiable labor y todo el trabajo que desarrollan en nuestra ciudad" y por que "hayan contado con Toro" para celebrar ese día festivo de su fundación, "hay que agradecerles que lo quieran compartir con nosotros y con todos los ciudadanos de Toro, a los que invito a participar ese día" para "disfrutar con ellos", ha dicho Gómez Valdespina.