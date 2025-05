La Junta Pro-Semana Santa de Toro anima a participar en los últimos días de su concurso fotográfico

La Junta Pro-Semana Santa de Toro ha animado a todos aquellos que haya realizado instantáneas durante la pasada edición de la Pasión a participar con ellas en el concurso de fotografía que ha convocado el órgano gestor de las cofradías de Pasión ya que se trata de las últimas jornadas para enviarlas. Concretamente, el plazo de presentación de las obras estará abierto hasta el próximo 15 de mayo.

La fotografía ganadora será la que anuncie, como cartel oficial, la Semana Santa de Toro de 2026; además, su autor recibirá un premio en metálico de 250 euros, mientras que el segundo premio estará dotado con 200 euros y el tercero, con 150 euros.

Desde la Junta Pro-Semana Santa, han recordado que el concurso tiene carácter nacional y pueden participar en él todos los autores que lo deseen, ya sean profesionales o aficionados, que residan en territorio español.

El tema del concurso es la Semana Santa de Toro "en todas sus facetas y expresiones" por lo que los aspirantes pueden enviar retratos que muestren desde procesiones y via crucis hasta pasos, imágenes o tallas concretas, cofrades u otros aspectos y detalles, como hábitos, banderas y estandartes, entre otros.

Las obras enviadas deben ser inéditas y no pueden incluir ningún título ni marca de agua que identifique a su autor; además, las fotografías presentadas al concurso no podrán estar retocadas ni se admitirán montajes fotográficos, aunque sí se admitirán las fotos con conversión a escala de grises y los ajustes de color, "siempre que no introduzcan cambios significativos". El tamaño máximo de las imágenes debe ser 8 MB.

Cada participante puede presentar un máximo de cinco fotografías, que podrán ser en color o en blanco y negro, y las obras deberán enviarse exclusivamente en formato digital y, en su caso, de manera única, en un correo electrónico dirigido a la dirección juntaprosemanasantadetoro@gmail.com. El asunto de dicho mensaje debe ser "Fotografías concurso de Semana Santa Toro".

Junto con las fotografías que se presenten al certamen, cada autor deberá enviar un formulario de inscripción en el que figuren sus datos personales: Nombre y apellidos, DNI, dirección postal, teléfono y correo electrónico.

El fallo del jurado se dará a conocer el 24 de mayo de 2025.