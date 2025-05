La DO Toro viajará la próxima semana hasta la feria ProWein Asia

La Denominación de Origen Toro mostrará la calidad de sus vinos en el mercado asiático. Concretamente, el sello de calidad del vino de Toro, estará presente en la feria "Prowein Asia Hong Kong", un evento de gran importancia para los mercados asiáticos.

En esta feria, que se celebrará en la ciudad china de Hong Kong entre el 14 y el 16 de mayo, la DO Toro contará con una isla de 80 metros cuadrados que acogerá a un total de diez bodegas acogidas al sello vitivinícola, y una zona de cata libre.

Como ha confirmado el gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Rubén Gil, el próximo domingo, 10 de mayo, tanto los representantes del propio Consejo como los de las diez bodegas de Toro que asistirán a la feria asiática volarán hacia Hong Kong para hacerse presentes en la misma, en la que tiene puestas altas expectativas de internacionalización.

En "ProWein Asia", el espacio expositor con el que contará la DO Toro para ofrecer sus vinos a los profesionales de aquel mercado se trata de un "stand" de diseño "que hemos preparado como DO Toro y, a mayores, de las diez bodegas co - expositoras", ha explicado Rubén Gil.

Además, la DO contará con un "túnel del vino" en el que habrá casi 50 vinos de Toro en cata libre. Por otra parte, se llevará a cabo una una "Master Class" a cargo del presidente del Consejo Regulador de la DO Toro, Feilpe Nalda, que ejercerá como ponente para explicar las diversas características de la Denominación de Origen a la prensa, a los importadores y al público profesional que acuda a la feria.

La presencia en "ProWein Asia" 2025 se trata, en palabras del gerente del Consejo Regulador, de una "apuesta importante" para la DO y para sus planes de expansión en cuanto a la comercialización de sus vinos en el mercado asiático.