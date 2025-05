El Ayuntamiento de Toro comienza la puesta a punto de las terrazas de los bares

El Ayuntamiento de Toro procederá en los próximos días al repintado de las zonas habilitadas para la instalación de terrazas en la vía pública y dará así inicio a la "puesta a punto" de estos espacios de los establecimientos hosteleros. Esta actuación responde al "compromiso" del Equipo de Gobierno con la mejora del espacio urbano, en consonancia con el cumplimiento de la ordenanza municipal que regula la ocupación del dominio público con terrazas de hostelería.

Asimismo, desde el Consistorio, han recordado a todos los establecimientos hosteleros "la importancia de respetar" lo establecido en dicha normativa. En particular, se hace hincapié en el artículo 29 de la misma, que establece que las terrazas deben ser recogidas al finalizar el horario de apertura del establecimiento, como han remarcado en un comunicado emitido al respecto.

No obstante, "de manera excepcional y previa autorización expresa" del Ayuntamiento, se podrá permitir el apilamiento del mobiliario durante la temporada estival, "siempre y cuando no cause molestias ni alteraciones al uso público del espacio".

Del mismo modo, desde el gobierno municipal, recuerdan que, en el artículo 28 de la mencionada ordenanza, se establece que el mobiliario de las terrazas "debe ajustarse a los criterios estéticos" fijados por el Ayuntamiento, que van "en línea con la imagen urbana que se desea preservar". Asimismo, instan a los establecimientos hosteleros a revisar que sus instalaciones se adapten a los modelos autorizados y "contribuyan a mantener la armonía del entorno urbano".

Esta ordenanza "parte del convencimiento" de que las terrazas de hostelería "pueden ser un factor beneficioso para el uso y disfrute del espacio público, convirtiéndolo en lugar de estancia, convivencia y relación", han expresado desde el Consistorio.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Toro "reafirma su compromiso con una ciudad ordenada, habitable y acogedora, donde los intereses generales y los de los vecinos convergen en un uso responsable y compartido del espacio común".