"La cultura tiene que ser el buque insignia de Toro"

¿Qué balance hace de la Feria del Libro de Toro?

El balance es positivo y estoy satisfecho. La afluencia ha subido, la gente ha participado en las actividades y los libreros están contentos con las ventas y tienen ganas de repetir el próximo año. La apuesta ha sido fuerte y la Feria del Libro ha sido el punto final de todo lo que llevamos haciendo desde noviembre en el marco del proyecto "Formas de leer el vacío". Además, la novedad, que eran los conciertos musicales, han tenido una gran acogida y han permitido hacer partícipe a la Escuela Municipal de Música en la Feria del Libro.

Una vez clausurada la Feria del Libro ¿qué otras actividades tiene previsto programar la concejalía de Cultura para los próximos meses?

El primer evento será la "Noche Blanca" de Toro, que se celebrará el 14 de junio. También estamos cerrando la programación del segundo semestre en el Teatro Latorre y preparando junto a PhotoEspaña la exposición "Hispanolusa de Toro", que tendrá lugar a partir de septiembre. Además, estamos trabajando en el programa del festival de música clásica "Jesús López Cobos" y queremos dar un impulso importante a las "Noches de Toro" con espectáculos de todo tipo y un evento muy potente que tendrá lugar el 19 de julio en la plaza de toros que todavía no puedo desvelar. El Ayuntamiento también colaborará con el Ministerio de Hacienda en una exposición sobre el Catastro del Marqués de la Ensenada. La programación se completa con el festival Vintoro, la feria del Vino de Toro o intercambios de la Banda de Música La Lira con otra portuguesa y una asturiana.

"Queremos dar un impulso importante a las "Noches de Toro" con espectáculos de todo tipo y un evento muy potente que tendrá lugar el 19 de julio"

¿El Ayuntamiento se ha propuesto que Toro vuelva a ser un referente cultural?

Desde el primer día dije que la cultura tiene que ser el buque insignia de nuestra ciudad. El equipo de Gobierno de Tomás del Bien realizó una apuesta muy fuerte por la cultura y el turismo y esa línea es la que vamos a seguir.

¿La compra del Teatro Latorre y del antiguo cine Imperio pueden contribuir a potenciar la cultura en la ciudad?

Estamos apostando fuerte por la cultura, primero con la compra del Teatro Latorre y recientemente con la del cine Imperio, porque creemos que Toro necesita un auditorio con mayor capacidad. Vamos a intentar llegar a 600 plazas, porque la realidad es que el Teatro Latorre se queda pequeño para algunos actos.

Ambos edificios precisan una rehabilitación, pero ¿está previsto ejecutar las mejoras a corto plazo?

Estamos realizando ya algunas actuaciones en el Teatro Latorre para dignificarlo, restaurarlo y ponerlo al nivel de un Bien de Interés Cultural (BIC). En el caso del cine Impero tenemos un reto bastante importante.

¿Ese reto es convertir el antiguo cine Imperio en un auditorio?

Queremos que no solo sea un auditorio sino que se convierta en un centro multiusos en el que se puedan celebrar otro tipo de actividades en las que participa la sociedad y que, ahora, nos obligan a contratar una carpa o a hacerlas al aire libre y depender del tiempo. Por eso, queremos que el cine Imperio se convierta en un centro multifuncional que cuente con asientos, pero que también se puedan retirar para celebrar conciertos de todo tipo o actividades con las asociaciones, que colaboran mucho.

"Queremos que el cine Imperio no solo sea un auditorio sino que se convierta en un centro multiusos en el que se puedan celebrar otro tipo de actividades"

¿En qué estado se encuentra el edificio del cine Imperio?

Un informe técnico que, obviamente se elaboró antes de llegar a ningún tipo de acuerdo sobre la compra, detalla que la estructura y el tejado están en un buen estado de conservación. Eso ya es un punto a favor y, como está bien la estructura, hay que trabajar en el interior.

¿La reconversión del cine Imperio se podrá concluir en el presente mandato?

La idea es terminar el proyecto durante esta legislatura, pero dependemos de ayudas y subvenciones. Desde el Ayuntamiento vamos a intentar hacer lo máximo posible con fondos propios, pero vamos a depender de subvenciones de la Diputación, la Junta o el Ministerio.

¿Las asociaciones siguen siendo una pieza clave en la dinamización social y cultural de la ciudad?

Es alucinante que una ciudad como Toro tenga 42 asociaciones culturales, cifra que puede ser récord en la provincia. La verdad es que si tocas la puerta de las asociaciones siempre colaboran y tenemos que apoyarlas.

"Es alucinante que una ciudad como Toro tenga 42 asociaciones culturales, cifra que puede ser récord en la provincia"

¿Con los eventos que se celebrarán en la ciudad en los próximos meses se pretende también potenciar el turismo a través de la cultura?

Sí. Una muestra ha sido la Feria del Libro porque gente que la ha visitado también ha aprovechado su estancia en la ciudad para admirar su patrimonio o disfrutar de su gastronomía y de sus vinos. La "Noche Blanca", por ejemplo, la podemos englobar en Cultura, pero también la podemos incluir en el ámbito del turismo. Lo mismo sucede con "Las Noches de Toro" que vamos a reforzar y que también son un referente cultural y un motivo para que la gente visite nuestra ciudad.

¿Qué balance hace de su gestión al frente de las concejalías de Cultura y Educación?

Estoy bastante contento, aunque muy cansado porque se trabaja mucho. No obstante, cuando ves los resultados la verdad es que merece la pena el trabajo realizado. Desde siempre me ha gustado la cultura y he participado activamente porque pertenezco a asociaciones o a la Banda de Música La Lira desde que era un niño. Además, he sido profesor de la Escuela de Música y he colaborado en actos culturales y festivos con anteriores Corporaciones, tanto de izquierdas como de derechas. La idea es hacer un pueblo mejor porque quiero vivir en Toro. Tengo una niña de seis años y lo que quiero es que tenga una oferta con la que, al menos, pueda decidir si quedarse o no. En el Ayuntamiento estamos trabajando también el tema de la juventud porque tenemos que asentar población y una opción es la cultura. Está claro que para alcanzar el objetivo es necesario que haya trabajo, aunque también es necesaria una oferta cultural y deportiva para asentar población porque el ocio hoy en día es muy importante para que la gente decida quedarse.

Suscríbete para seguir leyendo