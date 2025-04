El corte de energía paraliza el medio rural

El apagón eléctrico obligó a cerrar, supermercados, comercios, bares, empresas y entidades bancarias en Toro y en otras localidades del medio rural zamorano. En el caso de Toro, al corte de suministro eléctrico se sumó otro de agua durante unas dos horas ante la imposibilidad de bombear líquido al depósito elevado por la falta de energía.

Durante casi ocho horas se prolongó el corte de suministro eléctrico en Toro, lo que motivó que muchos ciudadanos salieran a la calle para ocupar el tiempo libre dando un paseo o jugando en parques. Desde las 13.30 horas aproximadamente supermercados de Toro permanecieron cerrados hasta el final de la jornada ante la imposibilidad de desarrollar su actividad, al igual que algunas empresas como la de Cerealto que, al no poder producir, envió a sus trabajadores a casa. La falta de energía también afectó a entidades bancarias y a pequeños negocios, aunque algunos decidieron aprovechar las horas de luz para mantener abiertas sus puertas.

Otros no pudieron retomar su actividad durante todo el día, tales como una academia de informática, así como muchos bares, que decidieron bajar la trapa al no poder atender a sus clientes. Pasadas unas seis horas desde el apagón también comenzaron a fallar las comunicaciones telefónicas e Internet, lo que agravó aún más la complicada situación generada por la ausencia de suministro eléctrico.

Bares de Toro cerrados ante la imposibilidad de atender al público. | M. J. C.

A este problema, sobre las 19.00 horas, se sumó el corte de agua ante la creciente demanda que vació el circuito, lo que obligó al Ayuntamiento a instalar un grupo electrógeno que proporcionara corriente a las bombas del depósito. No obstante, una vez restablecido el suministro eléctrico de la red, las bombas comenzaron a funcionar con normalidad y los hogares de Toro volvieron a disponer de agua una vez lleno el circuito. Aunque sobre las 20.30 horas se pudo restablecer la energía eléctrica, el Ayuntamiento decidió mantener activados los servicios de emergencia que prestan la Policía Local, los bomberos y Protección Civil, por si fuera necesario atender cualquier incidencia por la noche. El inesperado apagón paralizó casi por completo la actividad en Toro y algunos ciudadanos recordaron con tristeza la pandemia "cuando todo se paró de golpe". Además, durante la jornada se dispararon las ventas de velas, pilas y linternas, ante la posibilidad de que por la noche no se hubiera podido restablecer el suministro. Ingenio no faltó en un municipio en el que hubo incluso quien decidió sacar las lentejas al sol para asegurarse el sustento del día.

El corte de energía motivó que la Diputación instalara dos generadores para asegurar el suministro en la residencia Virgen del Canto de Toro. La institución provincial habilitaba así medios externos para garantizar la electricidad de la que depende la debida asistencia a los usuarios, así el funcionamiento de las cámaras frigoríficas y de la cocina del centro geriátrico.

El apagón también afectó a otras residencias de la provincia. Desde Zamora, Tránsito Navarro daba indicaciones a las trabajadoras del centro residencial La Natividad de Roelos de Sayago. A falta de línea, la conexión vía WhatsApp es lo que permitió a la directora seguir la última hora de los 32 usuarios. Fue una labor doble, también tranquilizando a los familiares a través del grupo que se creó a raíz de la pandemia.

Preocupaban los usuarios dependientes del oxígeno, así como aquellos que se alimentan por bomba (nutrición enteral vía sonda), si bien el "pronto" restablecimiento del suministro permitía al centro respirar aliviado. La luz regresó sobre las 15.30 horas a este municipio, sorteando así el tiempo de conexión al oxígeno del único residente dependiente de la bombona, pero que tan solo lo precisa a primera hora de la mañana y de la noche. De la misma manera, las bombas de las sondas, al disponer de un sistema de carga de luz, pudieron funcionar sin problema asegurando la toma del almuerzo y, de paso, "cargar por si volviese a haber nuevos cortes aunque tienen bastante autonomía".

Unos de los supermercados de Toro con el área de aparcamiento cerrado. / M. J. Cachazo

La suerte de disponer de sistemas de gas butano permitió asegurar la comida en buena parte de las residencias de la provincia. En comedores como Moraleja del Vino, la falta de electricidad impidió calentar la comida de catering, optando por alimentar a los 47 menores con fruta variada, yogur, pan y leche. Por su especial sensibilidad eran estos precisamente los primeros espacios en las rutas efectuadas tanto por las patrullas de la Guardia Civil, como por los regidores y concejales locales. Incluso desde la Gerencia de Servicios Sociales se pusieron en contacto para mantenerse al tanto de la última hora. Las incidencias han sido, por fortuna, las menores, como en Fermoselle donde dos personas quedaron atrapadas en el ascensor de la residencia.

Los mayores problemas se detectaban en consistorios y negocios que se veían obligados a cerrar ante la imposibilidad de los secretarios tramitar cualquier tipo de gestión, si bien algunos como el Ayuntamiento de Moraleja sí mantuvieron el horario de atención habitual para informar a sus vecinos de lo que estaba ocurriendo, aprovechando para trabajar "sobre papel como se hacía antaño". Mientras, la hostelería operaba a medio gas con los pinchos y platos fríos como única opción de menú e, incluso, haciendo el café "tipo puchero". Un sector de excepción frente al resto de comercios que se han visto abocados a bajar la persiana. Preocupaban aquellos negocios dependientes de las cámaras frigoríficas, como el caso de las queserías.

En paralelo, las gasolineras han sido otras de las grandes afectadas. La electrificación de los surtidores, bombas de combustible, sistemas de ventilación o la monitorización de los tanques imposibilitaba operar. En la gasolinera de Bermillo de Sayago los repostajes comenzaron a reanudarse pasadas algo más de tres horas. Y con la luz, llegaron las consabidas colas.

Una situación que la Diputación de Zamora ha seguido de cerca. La institución provincial instaba a los regidores locales a trasladar cualquier incidencia relacionada con el suministro de agua de la red ante el posible fallo de presión por falta de bombeo de los depósitos para gestionar pequeños generadores. Algo que preocupaba en municipios como Venialbo donde "no hace ni 20 días" se ha realizado una inversión de unos 15.000 euros para una nueva bomba y variador.

Y a falta de telefonía móvil e internet, en Aliste tampoco se libraron del apagón de luz. Era "lo único que no fallaba hasta ahora", en relación a los continuos fallos de comunicaciones que vienen registrando desde el pasado Jueves Santo.

