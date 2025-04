Ramiro Silva "clarifica" los asuntos de la residencia "Virgen del Canto" de Toro que se tratan hoy en la Comisión Extraordinaria de la Diputación

El diputado de Política Social y Familia de la Diputación de Zamora, Ramiro Silva, ha hecho este viernes declaraciones sobre la situación de la residencia "Virgen del Canto" de Toro, concretamente, sobre los asuntos a tratar en la Comisión extraordinaria de Política Social que se celebra esta mañana y que fue solicitada por el Grupo Socialista en la Diputación.

Silva ha querido "clarificar" que la comisión solicitada hace un mes por los diputados del PSOE para tratar este tema, "automáticamente", se les comunicó que no se podía realizar "porque no respondía a la fórmula legal" que tiene la institución para convocar comisiones extraordinarias ya que no reunía el número mínimo de firmas para poder convocarla. Silva ha indicado que, la semana pasada, llegó otra petición, esta vez, firmada por un miembro más, representante del Grupo Izquierda Unida, y "automáticamente y con la mayor celeridad", se ha convocado la comisión. Por otro lado, Silva ha remarcado que el reglamento de la institución establece diez días desde que se solicita la comisión hasta que se convoca, algo que, en esta ocasión, han hecho en tres días, ha expecificado.

En cuanto a los puntos que se tratan en la comisión, el primero "no es más que transcribir lo que ellos han solicitado", la situación actual de la residencia de Toro en materia de contratación pública, tanto de suministros como personal, ha indicado Silva. En materia de contratación pública, "es público y notorio", ha dicho, que existe un registro telemático en el que, cada trimestre, tienen que estar los contratos que realiza cada organismo y entidad local, y que el centro de Toro, "como no podía ser de otra manera", tiene registrados, con fecha 1 de abril de 2025, los contratos que se han hecho en el primer trimestre del año, un total de 47 contratos menores "de diversa índole", ha expresado.

El diputado ha explicado que hay tres contratos de mayor cuantía pendientes, que "tienen que ir" a la Plataforma de Contratación del Estado. Uno es el de suministro de víveres, que está en la fase de elaboración de los pliegos, según ha expresado Silva, que ha añadido que, "como muy tarde", en junio, cree que podrán aprobarse y salir a licitación pública.

El contrato de limpieza, "uno de los más grandes" y que es "uno de los lotes" que saca la Diputación, junto con el Colegio del Tránsito y el Colegio Universitario de Zamora, está en licitación, "que se ha ido demorando porque ha habido recursos en el Tribunal de Recursos Contractuales (Tarcyl) que "esperemos que los recursos sean resueltos" y espera que "en muy breve plazo se adjudique".

El contrato de productos de limpieza, "el que va un poco más retrasado", la intención es "sacarlo en breve" porque es "mucho más fácil que el de víveres"; se trata de productos de limpieza repartidos en tres apartados: limpieza para la lavandería, para la cocina y para higiene personal.

Contratación de personal

En cuanto a materia de contratación de personal, Ramiro Silva ha indicado que se han realizado 29 contrataciones desde 2024; tres de ellas, para personal en cocina, un jefe de negociado, dos operarios de establecimientos para diversas tareas, ayudas en lavandería, ayudas en cocina y en otras tareas propias de la Residencia y 23 ayudantes de geriatría, según ha especificado el responsable del área; además, ha indicado que, este mes de mayo, se ha realizado la contratación a través de la Bolsa de un nuevo operario de mantenimiento.

En cuanto al otro punto del orden del día, el estado de las instalaciones, obras pendientes de ejecutar y actuaciones encaminadas a cumplir con la Ley 3/2024, reguladora del modelo de atención a los centros de carácter residencial, Ramiro Silva ha expresado que consideran que son unas instalaciones "que han estado mantenidas, cuidadas y que la Diputación no las ha abandonado ni las vamos a abandonar".

Silva ha recalcado que, en el presupuesto de la Diputación aprobado el pasado diciembre, estaban contempladas las actuaciones a realizar para "modernizar" las instalaciones. Entre ellas, la modernización de la cocina con un proyecto "ya cerrado" de 48.000 euros, que "no se ha podido publicar hoy en el Boletín porque no ha dado tiempo", pero, "si no pasa nada, el lunes o el miércoles a más tardar", se iniciará el periodo de exposición pública.

Obras y actuaciones de mejora

Sobre el proyecto de remodelación de los jardines, que ya se ha publicado y está en licitación, Silva ha dicho que espera que se adjudique en unos días. Asimismo, ha explicado que hay un proyecto nuevo de climatización de las zonas comunes por un importe de 11.200 euros.

La "novedad", ha señalado el diputado, es que, "en un un tiempo récord", las cámaras frigoríficas nuevas han sido adjudicadas en 13.938,43 euros a la empresa Cofradim y, en unos días, "también serán una realidad".

Además, Silva ha recordado la previsión de hacer unos nuevos accesos a la residencia y actuar en la zona de despachos, en la zona de terapia ocupacional y en los vestuarios de los trabajadores, un proyecto que, según ha afirmado, está en fase de estudio, "pero el año que viene será una realidad".

En cuanto a las características arquitectónicas básicas de los centros antes de la entrada en vigor de la Ley de Residencias, Silva ha expresado que, según dicha ley, los autorizados antes de dicha entrada en vigor "podrán conservar las características arquitectónicas básicas por las que fueron autorizadas" por lo que, en este sentido, ha aclarado que "la residencia está adaptada a la ley anterior y cumple con la ley nueva".