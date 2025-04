Amor por los libros: Cinco jóvenes de Toro reactivan el Club de Lectura Juvenil de la Casa de Cultura

Ariadna Hernández, Irene Miguel, Olga Pinilla, Vera Varela y Amara Dressner tienen entre 12 y 15 años y acaban de reactivar el Club de Lectura Juvenil en la Casa de Cultura de Toro.

Todo surgió a raíz de un un taller de poesía visual al que Ariadna Hernández acudió con su madre, donde la directora de la Casa de Cultura, Cristina Tamames, les habló de un club de lectura juvenil que ya no estaba operativo debido a la edad de sus antiguas participantes, y dijo que "intentaría hacer uno a través de mí porque sabe que leo mucho", explica la joven, que transmitió la idea a su amiga Irene. "Lo fuimos publicitando" entre familiares y compañeros y ya son cinco personas.

El club se ha puesto en marcha a principios de este mes de abril y, para una óptima organización y desarrollo de sus sesiones, cuenta con diferentes normas sobre libros, comportamiento —"de sentido común"—, y de inclusión en el club, para lo que los jóvenes de entre 11 y 18 años interesados deben escribir un mensaje al perfil de Instagram que han creado al efecto: @club_de_lectura_juvenil_toro, y asistir a una primera reunión para "conocer a la persona y ver si está realmente interesada".

Por el momento, todas sus integrantes son alumnas del IES Cardenal Pardo de Tavera de Toro, pero "también aceptamos al Allende", dicen divertidas, o a estudiantes del Amor de Dios. "Se apuntó un chico, pero canceló, sólo somos un club de lectura femenino", añaden.

Las reuniones tienen lugar en la Casa de Cultura un viernes al mes, a partir de las 17.00 horas, "y hay que confirmar que vas a venir" porque, "si vienen menos de tres personas", no se hace. Durante el primer encuentro, ya han decidido el primer libro elegido para leer y, después, comentar en común, que es la novela de fantasía "Elantris", de Brandon Sanderson.

No obstante, durante la primera reunión, las integrantes del club pusieron sobre la mesa varias propuestas de lectura, como "1984", de George Orwell". "La escritura de Orwell está muy bien y es muy realista y muy actual", dice Ariadna Hernández al respecto, aunque puntualiza que "la realidad es literalmente una novela de Huxley", dejando ver todo su bagaje lector, a pesar de su joven edad.

Otro de los libros propuestos por Hernández es "La voz dormida". La joven aprovecha para hacer una sinopsis que va de la mano de un pequeño análisis social e histórico de la época en la que está ambientada la novela. "La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia. Así empieza el libro, extrema res", dice una de las coordinadoras del club. "He llorado mucho con ese libro", añade.

Además, propone también como posible lectura "Rayuela", de Julio Cortázar, porque asegura que le interesa y, sobre todo, la forma de leerlo ya que, explica a sus compañeras de club, "lo puedes leer normal, del capítulo 1 al 56, o puedes leerlo en el orden escrito por el autor, que es primero el capítulo 13, luego el 1, luego, el 3,... es raro, pero por eso me llama la atención", dice Ariadna Hernández, quien propone que podrían leerlo todas de la misma manera.

Un momento de la reunión del Club de Lectura Juvenil de la Casa de Cultura de Toro. / Carmen Toro

Las chicas hablan de sus libros favoritos y de posibles temas que puedan tratar las lecturas comunes que hagan, siempre, en consenso y con total libertad para que cualquiera de sus miembros diga abiertamente si no les gusta. Las propuestas son abiertas y a las integrantes les interesa saber si hay algún tema que a sus compañeras no les guste leer "para no herir sensibilidades".

"Cuando nos vayamos conociendo más y conozcamos los límites de cada una respecto a lectura", podrán ir puliendo las propuestas de los libros a leer, expone Ariadna Hernández, quien también pide que, "si alguien propone un libro que sabe que es complicado o un poco difícil, avisadlo".

A la pregunta de si a alguna le gusta el romance, la respuesta es "no". "Entonces, podemos excluir géneros", dice Ariadna, aunque deja abierta la posibilidad de leer clásicos como "Orgullo y Prejuicio" o "Romeo y Julieta". "El romanticismo oscuro se ha convertido en cosas que no pueden pasar en una relación", puntualiza la joven.

Previsoras, las chicas hablan de la posibilidad de proponer alguna novela gráfica o un libro más corto, "de tipo 100 páginas", durante los meses en los que tengan más exámenes en el instituto y, por tanto, menos tiempo libre para dedicar a la lectura.

Además, hacen otras propuestas más dinámicas: "Podemos coger cada una un libro que queramos del 'Libro por libro' y traerlo aquí después de haberlo leído y hacer un resumen o una pequeña sinopsis", dice Hernández. También ponen sobre la mesa la propuesta de hacer un "amigo invisible" con libros "para leer otros géneros", algo que ya hacen en alguno de los clubes de lectura de adultos. "Si nos toca a ti y a mí, podríamos cambiar un poco. Eso estaría bien", dice Hernández a otra de sus compañeras.

Todas aseguran que se aficionaron a leer cuando eran niñas y a través de la afición transmitida por sus padres y otros famliares, como primos, aunque las preferencias de cada una en cuanto a géneros literarios son diversas. Ariadna Hernández dice que lee, sobre todo, clásicos y ficción histórica, aunque es "un poco nicho". Por su parte, Olga Pinilla se "enamoró" de la lectura con "El señor de los anillos". La saga "Nacidos de la bruma", de Brandon Sanderson, y otros libros de fantasía fueron los que fascinaron a otras de ellas para engancharse definitivamente a la afición de sumergirse en la lectura, que ahora comparten en esta nueva aventura.