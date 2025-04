"Queremos hacer vivienda social en el centro; estaría mucho más dignificado"

Ya llevan casi medio año al frente del Gobierno local, ¿cuál es el balance?

Es positivo. Lo más importante es que tenemos presupuesto, hemos adquirido el teatro y hemos recuperado todas las actividades culturales. Respecto de la ejecución presupuestaria de 2024, conseguimos llegar a tiempo para hacer una serie de licitaciones sobre inversiones en 1.200.000 euros para evitar que se tuvieran que cargar durante 2025, eran obras importantes y algunas ya venían sin poder ejecutarse desde 2023 y ya se perdían dos años, es el caso de la plaza de Santo Domingo, tirar el edificio colindante al pabellón, la calle El Sol de Tagarabuena, Santa Catalina, San Pedro y Cañuelo.

¿Cuál ha sido el avance de esas 40 obras menores en proyecto que anunciaba a finales de 2024?

No nos ha dado tiempo a hacer todas, a lo que sí ha dado tiempo, porque no se necesitba licitación al ser contratos menores, han sido muchas cosas de Deportes, como varias reparaciones en el pabellón y en el campo de fútbol "V Centenario", y las pistas de atletismo del polideportivo, donde está pendiente de ejecutar el resto de la inversión más fuerte y la segunda fase de las piscinas. Estamos preparando las licitaciones de todo lo demás: una parte de la plaza de Santa Marina, que está ya adjudicada y se hará en cuanto sea viable. Respecto de las futuras que se aprobaron en los presupuestos, hemos incorporado cosas nuevas en el capítulo de inversiones, como establecer cámaras y sistemas de control de acuerdo con la DGT. Estamos en la renovación de firmes, el huerto bíblico, que también saldrá pronto, y tenemos que hacer una adecuación de la conexión eléctrica del matadero, que también está presupuestada. Actuaremos en las cubiertas de Condes de Requena y es muy importate la detención de incendios en el Archivo Municipal, donde se han instalado cámaras, además de en el Seminario, y estamos con los sistemas de prevención de incendios. Además, en un período de dos años, el Archivo quedará totalmente digitalizado y actualizado. De las obras previstas, está la Costanilla de San Lorenzo, que llegará a la calle Concejo y empalmará a la Plaza. En cuanto sea efectivo el presupuesto, también terminaremos de renovar todos los parques infantiles.

¿Cómo va la búsqueda de subvenciones para llevar a cabo la rehabilitación que pretenden en el teatro Latorre?

Vamos a empezar a intervenir en la reparación de las cubiertas para evitar las goteras. Para las subvenciones, tendría que haberse llegado a tiempo el año anterior y ahora estamos buscando otras vías, sobre todo, a nivel europeo porque para BIC, no entrábamos en ese 1,5 % porque ya está cerrado el plazo, se tendría que haber previsto el año pasado. Hemos comprado todas las sillas nuevas para los palcos, para dignificar toda la zona de un teatro de la categoría del nuestro porque da tristeza ver a la gente sentada en una silla de terraza de plástico, ahora no van a deslucir y va a suponer que los palcos van a ser mucho mejor aprovechados; algo, aunque poco, ganaremos en el aforo. También está previsto ya todo el sistema de iluminación porque, independientemente de que haya que hacer una reparación estructural del teatro, esto no se pierde.

¿Y cuál es la situación económica actual del Ayuntamiento?

Ahora mismo la interventora está en un proceso de baja por enfermedad que, en principio, no es de larga duración y la hemos sustituido accidentalmente. Antes del 31 de marzo tendría que haber estado liquidado el ejercicio 2024; en febrero, abrí el proceso para que se iniciara la liquidación, pero, a fecha de hoy, no están los informes de intervención por esa causa. Nada más llegar al gobierno recibimos una carta en la que nos tiraban de las orejas porque durante los tres primeros trimestres no se cumplía con ninguna de las normas fiscales establecidas para cualquier Administración Pública y lo que he recibido estos días es que ni siquiera se ha presentado ninguno. Nos han mandado una carta para ir a la "repesca", que significa que las sedes electrónicas se abren determinados días para determinados asuntos que están fuera de plazo, pero todo eso sólo lo puede solventar la interventora porque es la única que tiene acceso, estamos pendientes de qué va a ocurrir porque ni la interventora accidental ni ningún otro técnico pueden acceder.

¿Qué puede conllevar para el Ayuntamiento si esto ocurre?

Tenemos que congratularnos de que es la primera vez que ocurre después de tiempo y, ahora, es un pequeño tirón de orejas. Esperemos poder solucionarlo ya que no depende de nosotros porque la única que puede solucionarlo no está en condiciones por su baja.

¿Cómo está la reducción de deuda?

He demostrado siempre que he sido concejal de Economía, en otras legislaturas y ahora, que la deuda siempre nos ha importado y tenemos muy poquita. Desde que hemos retomado el gobierno, las empresas toresanas han vuelto a que les diéramos trabajo y ya están apuntadas en todos los sitios para retomar temas pendientes. La máxima que siempre hemos seguido es "primero, Toro y, si no hay en Toro, se busca en otro sitio". Es cuestión de gestionar y se puede gestionar cuando se trabaja. Es necesario tener las dos personas que tenemos a libre disposición, como la concejal de Obras porque es un departamento que necesita agilidad.

«Acostumbro a cumplir mi palabra y que nadie dude que lo haré»

En el Pleno, calificó los presupuestos de "sociales" e "inversores". ¿Qué destacaría de ellos?

Me siento orgullosa de incoporar el capítulo de subvenciones nominativas, este grado de crecimiento, con un comparativo, es el más alto en mucho años; en transferencias corrientes, en 2024, se transfirieron 405.000 euros y nosotros transferimos 568.000 euros, una subida abismal. Se han incoporado asociaciones nuevas, como la Asociación Etnográfica de Toro e, incluso, la Semana Santa, en vías de ayudarles a conseguir esa nueva calificación de Interés Turístico Nacional, que creo que lo necesitamos y el empuje que se hace desde el Ayuntamiento es ayudarles en todos los aspectos. El "café para todos" discrimina al que menos puede, no subimos el dinero a todos porque no todos tienen las mismas necesidades y otras asociaciones participan de otra manera. También me siento orgullosa de seguir abordando inversiones, reparando calles y retomando otras que no se habían ejecutado. Además de dignificar edificios, como el del Ayuntamiento.

Precisamente, hay dos edificios representativos del patrimonio toresano cuyo estado de conservación es preocupante, que son el palacio Bustamante y el edificio Carnicerías, ¿cómo están las actuaciones en este sentido?

Ambos son de propiedad privada. En el palacio Bustamante, después de muchos procedimientos, en 2023, antes de que abandonáramos el gobierno, la concejal de Obras, Ruth Martín, consiguió adivinar quién era el propietario: un banco. Cuando hemos llegado, hemos reclamado la intervención; es más, se les ha puesto sanciones coercitivas que se están cobrando todos los meses, no podemos hacer más porque la única opción que nos quedaría es la intervención subsidiaria, pero el Ayuntamiento no se lo puede permitir porque, primero, no sabemos si seríamos capaces de cobrarlo luego, que es lo de menos, lo más importante es la cantidad de dinero que supondría. Estaría bien que ya movieran ficha, pues estamos interviniendo en todo el alrededor del edificio para dignificar el pabellón municipal, como la demolición del edificio colindante. Respecto al edificio Carnicerías, estamos igual. Hará un mes y medio que ha llegado de la Comisión de Patrimonio la autorización para la rebaja de la calificación, se ha notificado a los propietarios y estamos esperando su actuación.

Sería interesante calificar de industrial la zona de la carretera de Pozoantiguo, donde hay muchas empresas

El anterior Equipo de Gobierno tenía un proyecto para el polígono industrial. ¿Tienen previsto retomar algo al respecto?

Nosotros teníamos previsto en su momento, y así se hizo, la renovación de las instalaciones del polígono industrial. Ahora mismo, no entendemos necesario extender un polígono industrial cuando no está ni desarrollado completamente. Entendemos que es mucho más importante, siempre que nos lo autoricen así, calificar de industrial la zona de la carretera de Pozoantiguo, donde hay muchas empresas instaladas, pero que sólo tienen autorización de uso especial de suelo rústico sin considerarse como polígono industrial. No está previsto en este ejercicio porque prima lo que se nos viene encima, Monte la Reina.

¿Hay avances o novedades?

Hace unos días, hemos tenido la última reunión de la Comisión de Seguimiento. El PER ya es definitivo. Todas las fechas que se previeron y los hitos a conseguir se están cumpliendo y los objetivos, día a día, también. El Ayuntamiento está muy pendiente de intentar proveer, en la medida de lo posible, de vivienda digna. También se nos pidió el enganche al suministro de agua y, en breve, llevaremos al Pleno el convenio que se va a firmar.

¿Cómo va esa búsqueda paralela de viviendas?

Hemos hecho nuestra adhesión al Programa que conlleva la Diputación y la Junta de Castilla y León. Ya hay unas 45 personas interesadas. Quiero recordar que la previsión de vivienda pública es para todo el mundo, aunque, a mayores, los jóvenes tengan acceso a una subvención. Animo a todos los ciudadanos interesados a que se inscriban. Dependiendo del número de personas que hayan hecho la solicitud, se tratará de hacer más o menos cantidad de vivienda pública, lo que no podemos hacer es barajar una cifra a lo loco sin tener un conocimiento exacto de las personas que tienen la necesidad. La mayor pretensión es hacerlas en el centro porque cumpliríamos una labor social de vivienda en un un espacio que hay que cubrir, no podemos consentir que Toro se despueble justamente en el centro, donde tendría que estar mucho más dignificado.

En el ámbito cultural, el verano se prevé con mucha actividad, ¿es así?

Sí, se van a recuperar "Las Noches de Toro" y alguna cosa más que todavía no puedo contar, pero voy a desplazarme a Madrid en breve, precisamente, por ello. No podremos tener "La Iberoamericana", pero vamos a tener otra exposición muy importante. Y queremos recuperar el carácter internacional del festival "Jesús López Cobos".

En diciembre habría cambio en la Alcaldía según el pacto de gobierno alcanzado en su momento. ¿Se mantiene o habrá cambios?

Yo tengo por costumbre cumplir mi palabra siempre, aunque me debo a lo que me digan. Lo más importante es lo que yo he firmado, independientemente de eso, estoy a las órdenes de mi partido, pero suelo cumplir con mi palabra y o pasa algo grave o que nadie dude que la cumpliré.