"No he visto algo más emocionante que la entrada de la Mañana de Toro"

¿Le sorprendió la propuesta para ser pregonero de la Semana Santa de Toro?

Mucho, porque yo no esperaba nunca que iban a hacerme pregonero, pero estoy encantado y muy emocionado, con mucho cariño. Creo que va a ser el día más bonito de mi vida. Fíjate. Lo pienso y me pongo a llorar, porque me parece de una emoción tan grande, porque yo Toro la llevo en el alma. Toro, para mí, es pura emoción.

Tiene muchos compromisos profesionales a nivel nacional e internacional, hacerle un hueco en su agenda a la Semana Santa de Toro significa que es algo importante para usted...

Ya te digo que será uno de los días más importantes de mi vida; además, me han cancelado una cosa que tenía el día 6 y me voy a quedar a dormir en Toro, quiero disfrutarlo, pasear Toro,... porque me encanta vivirlo, no solamente el pregón, lo de después y lo de antes. Estoy encantado porque voy a disfrutarlo mucho.

¿Y cuál es su vinculación con la Pasión de Toro?

Me fui allí muy joven, cuando tenía 15 años y, entonces, fundé la coral "María de Molina" de Toro y recuerdo que hacíamos todo: desde la misa del Domingo de Ramos en la Colegiata hasta el Vía Crucis, el Miércoles Santo; el Lunes Santo, cantábamos al Cristo del Amparo. El Viernes Santo por la mañana, era casi una obligación ir a comer el bacalao a El Espolón y luego veía la procesión y todos los pasos. Nunca he visto una cosa más emocionante que la entrada de la Mañana de Toro.

Adelante algo de cómo será su pregón. ¿Pretende aportar algún punto de vista concreto? ¿Musical, quizás?

Voy a hacer una rueda de todas las procesiones y voy a decir lo que ha supuesto cada día para mí. Y lo que me pasa con la Semana Santa, por ejemplo, la Virgen de los Dolores me acompaña siempre y me pasan cosas en torno a ella; se la presenté a Paloma Gómez Borrero y le encantó, decía que era una de las Vírgenes más bonitas que había visto nunca, junto con la Soledad de Zamora. Voy a contar mis vivencias y mis sentimientos.

Precisamente, es un declarado devoto de las Vírgenes de la Pasión toresana, ¿verdad?

No lo puedo evitar, mi Virgen es la Soledad de Zamora porque es mi Virgen materna y, luego, cuando conocí la Dolorosa, me quedé prendado. Yo era muy amigo de Hipólito (Pérez Calvo) y esa Virgen, la Soledad de Toro, me dice mucho, le tengo mucho cariño. Pero mi Virgen toresana es la Virgen de los Dolores, la veo en la procesión y me pongo a llorar, no puedo evitarlo. La Soledad del Santo Sepulcro también me toca mucho porque me acuerdo de Vicente "Chiclán", es que siempre algo te lleva a una persona. Por ejemplo, la cofradía de Jesús y Ánimas la adoro por Santos (de la Calle) y Amalia (Posada), porque eran unos pesados y me llevaban a todos los sitios (ríe), el bacalao lo comíamos con Santos; al final, eso te imprime carácter.

Entonces, si le pregunto con qué talla de la Semana Santa de Toro se quedaría, ¿diría que con la Virgen de los Dolores?

Mi virgen es ella, pero también me emociona mucho Nuestro Padre Jesús, me parece espectacular. El Cristo del Miércoles Santo me deja sin palabras porque, además, con esa mirada, parece que te está hablando, que te quiere decir "ayúdame, ven, aquí. Estoy aquí". Es una cosa espectacular. Y el Cristo del Amparo, que me sobrecoge siempre, yo creo que es la talla por excelencia de la Semana Santa de Toro y, junto con el Cristo de las Injurias de Zamora, los dos mejores crucificados que tenemos en la provincia. También le tengo mucho cariño a la Verónica porque estuve con el imaginero Ramón Cuenca hasta las cinco de la mañana, buscando la firma de Salzillo, y hasta que no se encontró, no paró. Fue muy emocionante, la desvistieron y fue de esos días que recordaré toda mi vida, era pura alma lo que había en la iglesia de Santa Catalina, una cosa espectacular.

¿Y su momento favorito de la Semana Santa de Toro cuál es?

Sin ninguna duda, me quedo con el Vía Crucis del Miércoles Santo, que es algo maravilloso. Y el acto de Vestir Santos del Miércoles Santo es algo muy entrañable también. Las Cinco Llagas las cantamos un año con la coral y me parece una maravilla; además, me emociono porque me evoca gente que ya no está, me acuerdo de Vicente "Chiclán", de Santos, que los quería tanto a ambos, y de Amalia, de tantos que eran tan semanasanteros. Por eso digo que esa Semana Santa tan de verdad, que sin ningún tipo de recurso, porque no tenían dinero, han hecho una Semana Santa de primera línea, que yo no entiendo cómo la Semana Santa de Toro todavía no es que sea de Interés Nacional, es que vaya mucho más allá y sea de Interés Turístico Internacional. La Semana Santa de Toro, la de Zamora y la de Medina de Rioseco son las tres Semanas Santas más bonitas que tenemos en Castilla y León y casi en España, son las más auténticas.

¿Cree que el patrimonio monumental de Toro, que sirve como marco para esas escenas de Pasión, también contribuye a la hora de merecer el reconocimiento turístico del que habla?

Toro está a la altura de ser Patrimonio de la Humanidad, no entiendo cómo todavía no lo es. Me hago de cruces porque ves tantas ciudades, como Alcalá de Henares, ¿y Toro, no? Si ya sólo con el Pórtico y el Sancti Spiritus, te desmayas. Y esa vega, que es única en el mundo; Toro es única. Y las procesiones van por Rejadorada, por Judería, por esas calles que son verdaderamente semanasanteras; cuando voy por la calle Judería, siempre parece que voy viendo el Vía Crucis.

Y, aparte de eso, ¿qué es lo que más le gusta o le llama la atención de la idiosincrasia de la Semana Santa de Toro?

Lo que más me gusta de la gente de Toro es el arrojo que tiene para todo, que es maravilloso. No entiendo cómo Toro no es la capital de España porque tiene arrojo para todo, para manifestar lo que sea, se tiran a la calle, me encanta ese espíritu que hay en Toro para todo. Soy de Zamora, pero tengo el corazón partido entre Toro y Zamora. Si tengo que definir a Toro con una palabra, es "emoción".

¿Vendrá a vivir algún momento de la Pasión de este año, además del pregón?

Basta que soy el pregonero de la Semana Santa de Toro, debo estar. Desde el Lunes Santo hasta el Viernes Santo, tengo ya pensado ver la Semana Santa. Desde luego, el Viernes, no me la pierdo por nada del mundo y quiero verla en vivo toda la semana. Todos los años voy a ver alguna procesión; el año pasado, fui con unos amigos de Valencia y se quedaron impresionados, me dijeron "oye, la de Zamora es muy bonita, pero esta es muy bonita también". Yo soy zamorano y, como tal, saco pecho por la Semana Santa de Zamora, pero creo que, con la de Toro, se dan de la mano y es como muy complementaria. Deberían remar las dos Semanas Santas, incluso, me atrevo a decir más, con la de Bercianos de Aliste, deberían remar las tres a la vez porque son maravillosas las tres.

