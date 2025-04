Dany Alonso: De Vezdemarbán a campeón de España

Lo ha vuelto a hacer. Dany Alonso, el cortador de Vezdemarbán, se proclamó el pasado domingo ganador del Campeonato de España de Recortadores que tuvo lugar en la plaza de toros de Castellón, dentro de la Feria de la Magdalena.

El marbano ya había logrado alzarse con el trofeo del número 1 en el mismo campeonato en 2014 y, ahora, después de más de diez años y tras casi 20 en los ruedos, "se ha dado bien después de unos cuantos años", cuenta el cortador, que no había vuelto a concursar en el Campeonato de España desde que lo ganó la vez anterior.

"Seguimos estando", dice con el triunfo totalmente asimilado. "La verdad es que no cambia mucho" porque, según asegura el día siguiente de proclamarse campeón de España, sigue siendo "el mismo".

Para "coronarse de laurel", primero, tuvo que vérselas con tres imponentes toros de la ganadería Las Ramblas (encaste Domecq) que fueron "muy fuertes", según sus propias palabras.

Alonso cuenta que, ante el primero que le tocó en la ronda, estaba "muy tranquilo" porque "embestía muy bien, se arrancaba muy bien de largo y lo entendí a la perfección".

El de la semifinal, a la que el marbano pasó como el segundo mejor del primer grupo, fue un toro "muy bueno", "le dimos cuatro rondas y éramos seis" participantes, "es cierto que, cuando estás con toros que tienen cinco o seis años, la mentalidad de los animales cambia y también tienes que hacer tu mejor versión", narra Dany Alonso.

El toro de la final le "transmitía mucho y, para mí y para las suertes que hago, me valía más porque me gusta mucho correr a los toros, darles mucho terreno, que galopen y creo que también fue lo que marcó un poco el sobreponerme a mis compañeros", rememora.

Sobre su actuación a lo largo del concurso, el cortador expresa que siempre le gusta abrir el toro cortando, aunque "depende, en función de lo que hagan mis compañeros; yo iba el quinto en la serie y eso te da más margen de ver lo que hacen tus compañeros, de ver cómo les embisten los toros a ellos y, al final, es un poco como que ya sabes lo que tienes que hacer". Ya en la semifinal, el orden de actuación, al ser el segundo mejor de grupo, le permitió saber "más o menos cómo se lo tenía que hacer cuando fui a recortar la primera suerte y eso da un poco más de facilidad porque ya había visto el comportamiento del toro", relata.

Dany Alonso achaca también su premio, en cierta manera, a la fortuna. "Tuve también un poco bastante suerte" porque explica que, en tres ocasiones, el toro le arrancó la camiseta "y, en muchos sitios, a lo mejor, el 80 %, en alguna cosa que hice, me habría cogido, pero el día estaba de mi lado y así pasó", cuenta tranquilo.

Y es que una de las claves del alto nivel de sus actuaciones en el ruedo es, precisamente, la tranquilidad. Dany Alonso asegura que afrontaba la final del Campeonato de España de esta manera: con tranquilidad y sin nervios. "Sabía a lo que iba y mi cabeza estaba preparada y yo estaba preparado para poder conseguirlo".

Y es que el día fue para él como otro cualquiera, "como un concurso normal y corriente, no soy de hacer cosas diferentes porque sea un concurso o porque tenga la final", explica.

Así que, tras tomar un vaso de agua como desayuno, como asegura que acostumbra a hacer a diario, lo que sí hizo es "ponerme mi música en el trayecto desde donde estoy hasta la plaza de toros", que siempre suele ser la misma, sobre todo, escucha a Niña Pastori "y, cuando voy a los concursos, me gusta mucho escuchar a El Cigala. Son manías que tengo y que me apetecen en momentos como cuando estoy cambiándome, me gusta escuchar un poco de música". Aunque, más allá de eso, no cuenta supersticiones. Aunque, en la final del domingo en Castellón, sí puede decirse que contó con un pequeño talismán: su hija Eloísa, de 7 años.

Para Dany Alonso, la jornada fue un día de emociones varias en el que destaca, precisamente, la compañía de su mujer y de su pequeña, quien "no va nunca a los concursos y, desde primera hora, me dijo que quería venir, que no iba a entrar a la plaza, pero que le gustaría darme el trofeo", se refiere Alonso a su hija, que se mostraba segura del potencial de su padre porque "desde el primer momento, decía que yo iba a ganar y que ella iba a ir a darme el trofeo. Nunca es de decirme que quiere venir a los concursos porque no le gusta, lo pasa mal. Pensábamos que, a última hora, se iba a rajar y, como hace muchas veces, dice que sí, pero se queda en casa con su abuela. Pero no, estaba decidida y, como lo dijo, así se ha hecho".

"Tiene mucho miedo, lo pasa muy mal, pero también sabe que yo lo disfruto mucho, que es mi vida y, al final, ella lo entiende y, para mí, es un orgullo que ella me vea lo que consigo", cuenta el cortador sobre una niña, además, exigente con el nivel que su padre dio en el ruedo: "Me hizo gracia porque, nada más que vino corriendo a la entrega de premios, lo primero que me dijo fue: papá, tienes que empezar a hacer la voltereta mejor. Te tengo que enseñar porque no estás muy fino".

A pesar de que el nivel del concurso fue muy alto porque "es el campeonato más exigente que hay ahora mismo y que ha habido", el que "todo el mundo quiere ganar desde que eres pequeñito", Dany Alonso sabía a lo que iba e iba mentalizado de ello.

Tampoco mentalmente se preparó de una manera especial más allá de la tranquilidad habitual de la que le gusta disfrutar en su finca, en la que tiene la vitrina con los trofeos de los concursos ganados y donde se prepara mucho psicológicamente "todo lo que tengo que hacer; para mí, es lo más importante porque, físicamente, me encuentro bien y lo que necesito es que mi cabeza esté preparada y perfecta".

"Mi cabeza estaba preparada porque lo quería conseguir y quería ganar"; después de bastantes años sin participar, "quería hacer algo grande para que nadie se olvide", cuenta Dany Alonso, aunque asegura que, para él, "el mejor trofeo o la mayor satisfacción es que ella (su hija) estuviera allí conmigo", "es lo más bonito que hay y eso no lo cambiaría por ningún trofeo", habla sobre el mayor premio que ha logrado sobre el ruedo de la vida.

Suscríbete para seguir leyendo