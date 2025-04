El PSOE solicita una comisión extraordinaria para "aclarar" la "situación real" de la residencia "Virgen del Canto" de Toro

El Grupo Socialista en la Diputación de Zamora ha solicitado una comisión extraordinaria de Política Social, Familia e Igualdad, con la comparecencia del director de la residencia "Virgen del Canto" de Toro, "para que nos aclaren todas las cuestiones" referidas a la misma sobre obras, inspección de trabajo, inspección de sanidad y la posterior clausura de neveras, la contratación de suministros y de personal, y el cumplimiento de la Ley de Residencias, han listado, para poder "conocer cuál es la realidad de la residencia, y garantizar, como máxima preocupación, la calidad del servicio que allí se presta y de las condiciones de seguridad y salud de los profesionales".

Asimismo, han expresado en una rueda de prensa ofrecida este miércoles por la portavoz del Grupo Socialista Provincial, Sandra Veleda, y la diputada provincial Nieves García que, ante la "falta de transparencia" de la institución provincial, han pedido acceso a los proyectos y expedientes de contratación, tanto de accesibilidad como de reforma de las cocinas.

Veleda ha hecho referencia a una serie de preguntas en relación con la residencia "Virgen del Canto" que, desde el Grupo Provincial Socialista, elevaron al Pleno de marzo, en relación con la necesidad de "mantenimiento integral" debido a la "escasa inversión" que había habido en los últimos años en sus instalaciones, aludiendo también a la existencia de "grandes desperfectos" y comunicando que la prevención de riesgos laborales para con sus trabajadores "se hacía urgente y necesaria", ha mantenido. "Preguntamos por las actuaciones programadas por parte de la Diputación Provincial para llevar a cabo esas actuaciones que solventaran las anomalías arquitectónicas existentes y que permitieran adecuarla a la normativa vigente".

"Lo han hecho mal, lo tienen que asumir", ha expreado Sandra Veleda y ha hecho alusión a la inspección de trabajo de la que, aunque los socialistas no tienen la "certeza", "parece ser que en la residencia eran conocedores y que aprovecharon los días previos, es decir, cuando nosotros estábamos preguntando en el Pleno, ellos ya estaban intentando adaptar la residencia" para la misma. "Lo que deja claro es que la situación de la residencia es bastante crítica" porque si no, Sanidad no hubiera clausurado las neveras", lo que, para ellos, evidencia que el Grupo Socialista "no iba tan desencaminado cuando, en el Pleno del 7 de marzo, preguntó por las instalaciones y el presidente —Javier Faúndez—, lejos de reconocer la realidad", intentó "ridiculizar la pregunta y evitar dar una respuesta contundente", ha expuesto Veleda.

Por ello, el Grupo Socialista ha exigido que la Diputación "anteponga los intereses de los residentes a los intereses partidistas" para "no seguir deteriorando los servicios que allí se prestan, que son necesarios para la ciudad y que, además, hacen falta más plazas y preferiblemente públicas de residencia".

Por su parte, la diputada provincial Nieves García ha expresado su desconcierto por que se haya planteado un curso de prevención de riesgos para los trabajadores el 31 de marzo; "si está todo bien, no sé a qué viene hacerlo deprisa y corriendo", ha dicho. Sobre el proyecto que la Diputación tiene para el jardín, el "office" y la cocina de la residencia, ha expresado que "tiene que ser integral", según personal especializado con el que aseguran haber consultado desde el PSOE.

"Ya desde hace muchos años, la residencia viene padeciendo deficiencias" y lo que aseguran desde el Grupo Socialista en la Diputación es hacer es un "seguimiento" en los distintos centros de trabajo de la institución, como modo de cumplir "la obligación de velar no sólo por los trabajadores, sino por el buen funcionamiento y el malestar que tienen muchos trabajadores en la residencia". Asimismo, García ha aseverado que, por parte de los responsables de la Diputación, "no se han tomado medidas concretas con la residencia de Toro", "no nos vale la excusa de que, como en algún apartado o en alguna planta es zona BIC, pues la Junta lo que hace es, a través de Patrimonio, no dar permiso. Pues, precisamente, tenía que dar permiso para que todo se restaure y esa residencia sea el día de mañana algo de lo que se pueda presumir en la propia Diputación, gobierne quien gobierne", ha dicho.

Finalmente, ha concluido indicando que "queremos ver la residencia in situ", pero asegura que no han recibido contestación todavía a su petición al respecto y ha expresado su deseo que, en el centro que gestiona la Diputación en Toro, existan las condiciones "adecuadas y dignas para poder trabajar".