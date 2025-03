"Ganar el America’s Favorite Teacher sería un impulso para el Doctorado"

¿Desde cuándo ejerce la docencia?

Comencé a trabajar como maestro el año 2002, justo al terminar la Universidad. ¡23 años ya!

¿Por qué decidió trasladarse a Estados Unidos para trabajar como profesor?

Precisamente fue en ese año 2002, con veintidós años recién cumplidos, cuando este país me dio la primera oportunidad de trabajar como maestro en un pequeño pueblo de Kentucky. Entre el 2016 y el 2018 volví con mi mujer y mis hijos a Dallas, Texas, y en el 2021 regresamos de nuevo a Dallas hasta la fecha. Digamos que mi relación con este país ha sido un continuo ida y vuelta. A nivel familiar estamos encantados aquí y a todos nos están surgiendo muchas oportunidades casi constantemente. En el aspecto laboral trabajar aquí como docentes nos aporta y a mi mujer y a mí (ella también es maestra) oportunidades de mejora y de crecimiento profesional. También nos permite algo que para nosotros es muy importante: la posibilidad de aportar nuestra experiencia de un modo muy efectivo y, por suerte, reconocido. Este es un país muy exigente, sin duda, pero que también valora los méritos y el esfuerzo, en ambos aspectos de forma mucho más radical que en España.

¿En qué centro educativo trabaja en Estados Unidos y qué materia imparte?

Trabajo en el Nancy Moseley Elementary School. Desde que llegué a esta escuela en el 2021 he estado enseñando matemáticas en 4 Grado (4 de Primaria en España).

¿Qué diferencias y qué similitudes ha podido apreciar entre el sistema educativo en España y en Estados Unidos?

Similitudes hay muy pocas, la verdad. La planificación, los horarios, la estrategias docentes, las relaciones con las familias, el peso que se le da a las diferentes materias, etc, es totalmente diferente en aquí. Resumiéndolo muchísimo, ya que este es un tema que da para hablar durante horas, yo diría que en España hay más creatividad y que somos más resolutivos de un modo más natural a la hora de enfrentarnos a problemas de cualquier materia. En los Estados Unidos son mucho más procedimentales, todo tiene un por qué y para resolver cualquier ejercicio hay unos pasos muy claros y concretos. Un equilibrio entre ambos sistemas sería idea, pero no es algo fácil de conseguir porque hay elementos básicos como los que he nombrado antes y otros muchos que son muy diferentes y que hacen difícil poder hacer un sistema, llamémosle, "híbrido".

Ha decidido presentarse al concurso "America’s Favorite Teacher", ¿en qué consiste?

Es un concurso en el que un único vencedor gana 25.000 dólares, un viaje a Hawái y un reportaje en la revista Reader´s Digest. Al principio hay varios grupos de unos ochenta maestros cada uno y hay que superar diferentes fases con la ayuda de los votos de la gente (se puede votar una vez cada día en Facebook). Primero hay que quedar entre los veinte primeros, después entre los diez, luego entre los cinco y por último hay que quedar directamente el primero. Hasta aquí se acumulan los votos de todas esas etapas. Si quedas el primero de tu grupo se resetean todos los votos y comienza una ronda de cuartos de final, semifinales y por último la gran final.

Qué requisitos ha tenido que cumplir para poder presentarse al concurso?

Está abierto a cualquier docente aquí en los Estados Unidos. Presentas tus méritos, unas cartas relatando por qué crees que mereces ganar el premio. Si eres seleccionado, en las primeras fases hay que hacer una labor casi de lobby, es decir, darte a conocer lo máximo posible entre muchísima gente e insistir para que te voten todos los días. En las rondas finales ya hay pocos candidatos y creo que es una cuestión más popular en la que lo importante es que tu perfil y lo que puedes aportar a la comunidad consiga convencer a la gente, te conozcan directamente o no.

¿Si lograra el premio del concurso "America’s Favorite Teacher", ¿qué supondría en su trayectoria profesional como docente?

Esto es una suposición, pero creo que algunas puertas podría abrir. Este es un país en el que en este sector de la docencia hay mucho margen de progreso profesional. Si te esfuerzas y, sobre todo, si consigues demostrar que puedes aportar valor a tu sector laboral y a la comunidad, te pueden proporcionar medios, recursos y oportunidades para crecer.

¿Ha asegurado que ganar el concurso sería un apoyo importante para desarrollar el proyecto de investigación en el que trabaja, ¿en qué consiste?

Estoy comenzando un Programa Oficial de Doctorado en Equidad e Innovación en Educación en la Universidad de A Coruña, donde cursé hace cinco años un Máster en Investigación e Innovación Educativa. Posteriormente hice otro Máster en Educación Bilingüe que terminé hace un año. El Doctorado que estoy iniciando quiere ser una continuación y una conclusión de los trabajos de investigación que presenté en ambos másteres y que se basan en tres ramas fundamentales: la educación bilingüe, la enseñanza de las matemáticas y el uso de dispositivos TIC (diferentes elementos tecnológicos) en la educación. Ganar el concurso de America´s Favorite Teacher sería un impulso para este Doctorado, ya que ayudaría económicamente con esta investigación que requiere viajes, estancias, compra de materiales, desarrollo de recursos, etc.

Su proyecto de investigación, ¿qué aplicación tendría en el campo de la docencia y la educación?

Es un proyecto enfocado al 100% a la docencia. Quiero hacer un estudio de investigación sobre la enseñanza de las matemáticas en diferentes contextos bilingües en los Estados Unidos y también quiero ver cómo está la situación en España. Con toda esa información, y salvando mucho las diferencias entre ambos sistemas educativos, quiero desarrollar una propuesta que justifique y ayude a que los colegios en España elijan las matemáticas como materia bilingüe. Actualmente los centros bilingües en España tienen cierta libertad para elegir qué materias quieren impartir en inglés pero son muy pocos los que eligen las matemáticas. Hay cierto miedo a mezclar esa materia tan "relevante" con el inglés, se cree que eso significaría complicarla todavía más. Yo estoy convencido de que precisamente las matemáticas son la mejor materia para impartir en inglés y que todo ello puede repercutir positivamente en ambas áreas si se hace de un modo correcto.

Las matemáticas es una de las asignaturas más complicadas para muchos alumnos, ¿qué papel puede jugar el profesor para revertir esta situación?

Creo que el principal problema que hay con las matemáticas en España es que, en ocasiones, no se enseñan ni con el mejor planteamiento ni con las mejores estrategias y eso es, en parte, por la falta de formación o medios disponibles para los docentes pero, sobre todo, por la inestabilidad curricular que hay con los cambios constantes de las leyes educativas. El principal factor para que cualquier materia cale y sea efectiva de verdad es que fomente el pensamiento diverso y que tenga para los alumnos un sentido de aplicación efectiva en contextos reales. Te pongo un ejemplo y otra vez voy a generalizar: existen muchas formas diferentes de multiplicar por dos o más cifras pero solemos centrarnos en que los alumnos aprendan una, la más tradicional, la entiendan mejor o peor. Es bueno que los alumnos aprendan el mayor número posible de esas estrategias para que luego puedan elegir cuál de ellas es la más idónea para un contexto concreto. Si ese contexto es lo más parecido posible a la vida real, mejor todavía, y si a mayores le añadimos el inglés de una forma lúdica y efectiva, es un triunfo total. Existen los Proyectos Educativos de Aula que intentan cubrir estos aspectos, pero no siempre se consigue, especialmente si está el inglés de por medio.

¿Las matemáticas tienen más aplicaciones en la vida diaria de las que pensamos cuando estudiamos la asignatura?

Casi todas las matemáticas que se enseñan en Educación Primaria tienen una clarísima aplicación en la vida real y esa es la gran ventaja que deberíamos aprovechar. Los niños actualmente son muy selectivos y tienden a centrarse en aquello a lo que pueden encontrar una aplicación real o una ventaja para su propia vida. ¿Qué mayor motivación puede haber para un niño que está aprendiendo a sumar y a restar que ponerlo en práctica, por ejemplo, con sus padres haciendo la compra y llevando la cuenta de lo que llevan gastado, cuanto falta para llegar al límite de dinero que tienen disponible para esa compra? Luego para alumnos más mayores se pueden aplicar temas de porcentajes, descuentos, impuestos, etc. Con todo esto el niño se siente importante, está motivado y le encuentra un sentido en la vida real para todo aquello que aprende en el colegio. Lógicamente también pueden y deben hacerlo en inglés porque estamos hablando de un vocabulario muy básico.

¿La elección de Donald Trump como presidente ha tenido incidencia en el ámbito educativo en Estados Unidos?

Relativamente. Aquí los Estados funcionan de forma bastante independiente. En temas educativos es como si cada Estado tuviera algo así como las competencias autonómicas que tienen las Comunidades Autónomas en España, pero mucho más exagerado. Trump quiere eliminar el Departamento de Educación, que es algo así como el Ministerio de Educación a nivel nacional, y eso va a influir sin duda en el aspecto económico, porque hay que ver cómo quedan ahora esas partidas presupuestarias que el gobierno nacional le daba a cada Estado. En cuanto a lo puramente educativo no creo que vaya a influir demasiado porque, como digo, cada Estado e incluso cada Distrito escolar tienen bastante independencia a la hora de desarrollar sus currículos educativos.

¿El profesor sigue siendo una figura referente para los alumnos o esta percepción ha cambiado en las nuevas generaciones?

Es una pregunta interesante y me gusta el término "referente" porque así podemos diferenciarlo de ese tan mal utilizado ahora que es "influencer". Por supuesto seguimos siendo referentes para nuestros alumnos. Es verdad que si comparamos esta generación de estudiantes con las anteriores, vemos que hoy en día tienen muchas más figuras que seguir e incluso que imitar, pero los maestros no dejamos de ser los adultos que más horas efectivas pasan con ellos casi cada día y transmitimos con todo lo que hacemos o decimos y también con todo lo que no hacemos o no decimos. Es una gran responsabilidad y un maestro nunca sabe qué es lo que más le está haciendo llegar a sus alumnos de sí mismo como persona o de su labor docente. Hace poco, precisamente cuando estaba preparando mi perfil para el concurso de America´s Favorite Teacher, le preguntaba yo a antiguos alumnos con los que mantengo contacto sobre qué recordaban más de mí. Las respuestas fueron muy entrañables porque tocaban casi todos los palos: mi labor como maestro, mi personalidad, la relación con ellos, diferentes momentos compartidos, etc... Con cosas así te das cuenta de lo que realmente les marcas porque a algunos de ellos les di clase hace ya muchos años y en aquel tiempo eran muy pequeños, pero se acordaban de cosas con tal nivel de detalle que me dejaron muy sorprendido.

¿Tiene previsto regresar a España para ejercer como profesor?

Ahora mismo no puedo responder a eso porque no estamos planificando nuestro futuro a medio o largo plazo ni tampoco cerramos ninguna puerta ni en España ni en los Estados Unidos. De momento estamos bien aquí a nivel profesional y familiar. Sinceramente ahora mismo la pelota está casi más en el tejado de mis hijos que en el nuestro como padres. Se van haciendo mayores, tendremos que ir valorando qué oportunidades pueden tener en ambos países y entonces iremos decidiendo cuál es el mejor lugar para ellos. Ahora estamos comenzando el proceso de elegir universidad para mi hija y ese es otro tema muy apasionante aquí, casi de película

Al margen de profesor es el creador del perfil de Facebook "Eres cermeño de pura cepa si…" ¿Este perfil le ha permitido mantener el contacto con Toro?

¡Sin duda! Suelo decir que Toro es mi toma de tierra. He pasado más de media vida lejos de allí y ya me siento de muchos sitios, pero hay ciertas cosas que van más allá de lo que uno puede explicar o incluso entender. Allí están mi familia, mis amigos, recuerdos, olores, sabores... Lo disfruto mucho menos de lo que me gustaría pero de una forma muy intensa lo poco que voy. El grupo de Facebook es una forma de seguir en contacto y me sirve, entre otras muchas cosas, para que cuando estoy allí las novedades no me pillen tan de sorpresa. También me ha ayudado a reencontrarme con mucha gente y a conocer más a mucha otra con la que nunca había tenido relación. Es un grupo muy activo y creo que bastante representativo de lo que es el "cermeñismo" (ellos me entenderán). ¡Además se están portando genial y están votando mucho en el concurso! Cualquiera que entre en el grupo podrá encontrar enlaces para votarme (https://americasfavteacher.org/2025/carlos-rodr-guez-vila). ¡Aprovecho para recordar que una misma persona puede votar cada día.

¿Cómo valora desde la distancia la situación actual de Toro y qué echa de menos de la ciudad?

Mucha gente sabe que ha habido épocas en las que estaba mucho más pendiente e involucrado en la actualidad diaria de Toro. Ahora, por diferentes circunstancias, no lo estoy tanto. Sigo intentando estar informado y, a grandes rasgos, sé cómo está la situación. Viví años intensos y muy bonitos con varios miembros del actual gobierno municipal y ellos saben que, desde la distancia y siendo las circunstancias actuales diferentes, cuentan con mi apoyo y mi amistad. Lo de echar de menos es un tema muy relativo porque, más allá de lo irremplazable que son la familia y los amigos, objetivamente extraño muchísimas cosas, lo que pasa es que hace mucho tiempo que me mentalicé de que viviendo tan lejos hay cosas que son imposibles de conseguir o de experimentar. Intento centrarme en disfrutar de todas las personas y cosas maravillosas que voy encontrando aquí, que son muchas y variadas, y cuando voy a Toro disfruto lo que hay allí más de lo que lo hacía antes. Si me preguntas ahora que es la hora de comer te diría que echo de menos un buen bocata de chichas o cualquier plato de mi madre pero que conste que aquí, si se quiere, se come muy bien. Ya me desquitaré en verano con una buena inmersión cermeña de pura cepa.

