"El traje tradicional ha permitido conservar técnicas de artesanía"

-¿Cómo surgió la grabación del programa "Maestros de la Costura" en Toro?

-En todas las ediciones, dedicamos una prueba a traje tradicional. Yo soy muy amigo de Mario (González) y Toño (Martín) y, cuando se estaba barajando, dije "tengo estos amigos en Toro que pueden montar un espectáculo preciosísimo"; se pusieron en contacto con ellos, las localizaciones les encantaron y, por supuestísimo, los trajes les encantaron. Y así surgió, de una manera muy natural.

-¿Qué tienen de especial los trajes típicos de la zona de Toro?

-Yo no soy un experto, pero te puedo referir a lo que es el mundo del traje tradicional en Castilla y León y, sobre todo, la Ruta de la Plata, con estos congresos que se hacen en Zamora.

Son trajes riquísimos, con una artesanía de siglos, con materiales nobles, formas muy curiosas, que prácticamente son fósiles, que vienen del siglo XVI, XVII, XVIII, y es maravilloso que, gracias al traje tradicional, todos esos cortes, esos patrones, esas técnicas de concepción, de bordado, de encajes,... se hayan ido conservando, con ligeras variaciones, porque cada pueblo, cada comarca, tiene su personalidad, pero es fascinante que se sigan conservando esas técnicas que ya ni siquiera en talleres como el mío las hacemos, porque es realmente artesanía pura y dura.

-La conservación de esta indumentaria es importante, ¿verdad?

-Sí, sí, sí, por supuesto que sí. Ahora, hay una nueva generación, de la que Toño y Mario son representantes maravillosos, que está recuperando, reivindicando y un poco limpiando la contaminación que hubo con todo el tema de la Sección Femenina, que hizo cosas buenas, pero también ensució y unificó mucho, porque era "el traje típico de Zamora", pero Zamora es muy grande y León es muy grande y Soria es muy grande, y cada pueblo y cada comarca tenía sus características.

Cuando yo empecé, hablaba de traje tradicional y me miraban mal, pero, gracias a toda esta generación joven, se está recuperando y revalorizando, limpiando, y se está volviendo un poco a los orígenes.

-¿Cómo influyen en la moda y en la inspiración de los diseñadores estas prendas?

-Gracias a Dios, cada vez, más, sobre todo, en el caso español. En el extranjero, siempre. El traje tradicional español es uno de los más ricos de Europa y no hay temporada en la que una gran marca, Carolina Herrera, Óscar de la Renta, Valentino, Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix, Yves Saint Laurent, John Galliano, Moschino, incluso, Ralph Lauren, tan americana,... no hay temporada en la que una marca internacional venga a eso que dicen de la apropiación cultural, vamos, a saquear nuestro patrimonio.

En el caso de España, salvo contadísimas excepciones, cuando a alguno de nosotros se nos ocurría reproponer algo, pues el grito en el cielo, que si eras rancio, que si eras casposo,... por este prejuicio del que hablaba.

Últimamente, eso está cambiando, por suerte; en ese sentido, mi compañero de programa Palomo (Spain) es un gran ejemplo porque no tiene ninguna vergüenza ni ningún pudor en recuperar siluetas, cortes, materiales, bordados,encajes,...del traje tradicional español. A Palomo, lo meto en el mismo grupo que a Toño y Mario, es una nueva generación que ha tenido otra juventud y está limpia de esos prejuicios y se enfrenta a esto con otra mirada.

-¿Puede desvelar algo de lo que se verá en el episodio grabado en Toro?

-No. Fue un día maravilloso, el pueblo se volcó, las imágenes son bellísimas porque Toño y Mario montaron una especie de desfile en la explanada que hay ante la Colegiata, que es un decorado natural espectacular, ese fondo lo dice todo. Fue una prueba muy dinámica, muy divertida, con un jurado popular de mucha señora de Toro que no sólo visten los trajes, sino que los confeccionan, y nos ayudaron a emitir un veredicto. Fue una prueba muy completa y, sobre todo, bellísima por las imágenes bellísimas.

-¿Descubrió algo que no había visto en sus visitas anteriores?

El traje de Teresa Gil expuesto en el Sancti Spiritus es una cosa única en el mundo

-No, porque fue rapidísimo. Y esa explanada es la que visitamos todos cuando vamos a Toro. Quizás, no había visto tanto traje tradicional y tan distinto. Todos los tipos de traje, no sólo de Viuda Rica, el de Campesina Rica, el de campesina normal, muchísimos hombres y, sobre todo, muchos niños, que me llamó la atención, que tuvieron que madrugar y se portaron fenomenal. Y orgullosísimos de lucir esos trajes que son las raíces de su ciudad.

-También se prendó del vestido de Teresa Gil en una visita anterior al Sancti Spiritus, ¿verdad?

-Sí. Estoy luchando para que volvamos a Toro a hacer una prueba de indumentaria histórica alrededor del traje de Teresa. A mis amigos, siempre les digo "haced una excursión a Toro, en un día, vais y venís, se come fenomenal y veis el traje de Teresa Gil porque es una cosa única en el mundo". Ese ajuar, esas características, todo tan bien conservado, y está expuesto de maravilla.

-Precisamente, a través de la cuenta de Instagram del Museo del Prado, acerca la historia de la moda. ¿Es importante conocer su evolución?

-No sólo en la moda y la indumentaria. Conocer el pasado no sólo te ayuda a comprender el presente, sino también a evitar posibles errores. Tener curiosidad por la Historia, con las distintas interpretaciones que se pueden dar, es enriquecedor. En mi trabajo, conocer lo que ha habido detrás te sirve de fuente de inspiración, de aprendizaje, técnicas, patrones,...

-¿Cómo ve la moda actual?

-Muy triste porque una cosa es la moda oficial de las pasarelas, que cada vez está más alejada de lo que se ve en la calle, que, para mí, es la moda real, lo que esta generación está viviendo y se estudiará.

Todos vamos vestidos igual, hay muchísimo miedo al color, todo son negros, grises, marrones oscuros, azules marinos, prendas muy básicas, muy técnicas,... La moda de todos los días es muy triste y luego está la moda oficial, que cada vez es más espectáculo, más "show", pero eso no corresponde a la realidad para nada.

-¿Y qué le inspira a usted?

-Yo soy un modista tradicional, con un taller de trajes a medida. Sobre todo, la persona que tengo delante, esa es la mayor fuente de inspiración. Intento que se sienta favorecida.

