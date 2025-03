La Diputación ya tiene el proyecto de reforma y mejoras en la residencia "Virgen del Canto" de Toro

La Diputación de Zamora ha recibido este miércoles el proyecto que permitirá ejecutar mejoras necesarias en la residencia "Virgen del Canto" de Toro. Así lo ha confirmado el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, que ha informado de que han recibido dicho proyecto esta misma mañana y ya se les ha remitido tanto al responsable de la residencia de Toro como al responsable de Patrimonio de la DIputación. "Lo revisarán y, si falta alguna cosa, se incluirá", ha indicado Faúndez. A partir de ahí, se pasará a la siguiente fase, la de ejecución.

La redacción del proyecto recoge tres aspectos, que incluyen cambiar las cámaras frigoríficas del centro, la reparación de la cocina y un acceso individualizado a la residencia. Un proyecto del que el presidente de la Diputación ha remarcado que ya aludió a él "a raíz de la pregunta que hizo el Partido Socialista en el último Pleno" por lo que Faúndez ha asegurado que la Diputación se puso en marcha al respecto de manera previa al conocimiento del resultado de la inspección de Sanidad que, la pasada semana, se saldó con la clausura de las cámaras frigoríficas de la residencia de Toro.

No obstante, Javier Faúndez ha aclarado que el asunto de las cámaras se va a abordar "de manera diferente" al resto del proyecto para "hacerlo mucho más rápido, aunque hemos instalado de manera inmediata cámaras provisionales para tener los alimentos en perfecto estado".

Por otro lado, el presidente provincial ha informado de que él y el diputado del área, Ramiro Silva, se han reunido con el responsable de la residencia, quien les ha trasladado que iba a mantener una reunión con el personal que trabaja en la cocina y en el "office" para revisar los protocolos y "mejorar los servicios".

Con respecto a la inspección con resultado negativo de la semana pasada, Javier Faúndez ha indicado que se "remite" a las actas de las inspecciones que hace la Junta de Castilla y León, "soy tremendamente respetuoso con ellas, las tres anteriores no presentan ningún tipo de incidencia. En el momento que hemos tenido comunicación de esa incidencia, hemos actuado, pero no hemos actuado a raíz de la denuncia", ha expresado.

En este sentido, ha añadido que "estamos recibiendo día sí y día no una denuncia. La última, de la que ya tenía el resultado hace días, sobre riesgos laborales, sin ningún tipo de incidencia, y también tuvimos una pregunta del Partido Socialista para ver si cumplíamos esa normativa", ha expresado Javier Faúndez, que ha añadido que, "cuando sale algo, somos responsables, pero, cuando no sale absolutamente nada de esas denuncias, quien las presenta o quien hace de altavoz para traerlas al Pleno de la Diputación también tendría que entonar el mea culpa, pero ese es un deporte que no se practica con mucha asiduidad".

Continuando con este aspecto, el presidente provincial ha dicho que la Diputación "lo que tiene es que trabajar y resolver los problemas" y ha aseverado que "flaco favor se hacen las personas que piensan que, demonizando la imagen de la residencia de Toro, van a obtener algún tipo de rédito político, lo único que están haciendo es perjudicar la imagen de la residencia y perjudicar a una parte de los trabajadores".

Faúndez ha concluido, asegurando que van a "mimar y cuidar" la residencia de Toro, pero para poder proceder a su reforma, "hay que sacar una licitación, tenemos que ser respetuosos con ello", ha asegurado.

Por otro lado, Javier Faúndez ha expresado que, dentro de unos días, se incorporará a la residencia "Virgen del Canto" un operario de establecimientos para labores de mantenimiento, que suplirá una jubilación.