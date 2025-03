La Junta Pro-Semana Santa de Toro convoca un concurso fotográfico

La Junta Pro-Semana Santa de Toro ha dado una "vuelta de tuerca" este año al tradicional concurso de fotografía que convoca para elegir el cartel anunciador de la Pasión local que, en este caso, será la de 2026.

Y es que, con el objetivo de que el mismo alcance una mayor difusión y para que puedan presentarse todas las personas que lo deseen si toman fotos durante la Semana Santa de 2025, el plazo de presentación de las obras estará abierto hasta el 15 de mayo del presente año.

Además de representar el cartel de la Semana Santa de Toro de 2026, el autor de la fotografía ganadora recibirá un premio en metálico de 250 euros, mientras que el segundo premio estará dotado con 200 euros y el tercero, con 150 euros.

Así, el concurso tendrá carácter nacional y podrán participar en él todos los autores que lo deseen, ya sean profesionales o aficionados, que residan en territorio español. El tema del concurso será la Semana Santa de Toro "en todas sus facetas y expresiones" por lo que los aspirantes podrán retratar desde procesiones y via crucis hasta pasos, tallas concretas, cofrades u otros aspectos y detalles, como hábitos, banderas y estandartes, entre otros.

Las obras enviadas deberán ser inéditas y no podrán incluir en la imagen ningún título ni marca de agua que identifique a su autor; además, las fotografías presentadas al concurso no podrán estar retocadas ni se admitirán montajes fotográficos, aunque sí se permitirán las fotos con conversión a escala de grises y los ajustes de color, "siempre que no introduzcan cambios significativos". El tamaño máximo de las imágenes deberá ser 8 MB.

Cada participante podrá presentar un máximo de cinco fotografías, que podrán ser en color o en blanco y negro, y las obras deberán enviarse exclusivamente en formato digital y, en su caso, de manera única, en un correo electrónico dirigido a la dirección juntaprosemanasantadetoro@gmail.com. El asunto deberá ser "Fotografías concurso de Semana Santa Toro".

Junto con las fotografías que se presenten al certamen, cada autor deberá enviar un formulario de inscripción en el que figuren sus datos personales: Nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono y correo electrónico.

Fallo del jurado

El fallo del jurado, que estará compuesto por tres miembros —uno de ellos, un profesional de la fotografía—, será público e inapelable y se dará a conocer el 24 de mayo de 2025.