La DO Toro recibe un público profesional «de mayor calidad» en ProWein

La DO del vino de Toro ha regresado de la feria internacional ProWein con un balance "mejorable", aunque positivo, ya que, para el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, Felipe Nalda, el público catador que se ha acercado al "stand" de la DO Toro ha sido de mayor "calidad" profesional con respecto a la pasada edición.

Algo a lo que, según Nalda, ha contribuido la buena ubicación de la DO en la exposición: "Teníamos un buen posicionamiento dentro de la feria y eso ayuda mucho", ha expresado el presidente del ente regulador sobre el "stand" destinado al vino de Toro, que se encontraba dentro del espacio de ICEX, en la feria celebrada en Düsseldorf (Alemania).

Hasta él, se han acercado durante las tres jornadas en las que se ha celebrado la feria, del 16 al 18 de marzo, importadores procedentes de toda Europa, América y Asia, hacia uno de los atractivos que ha ofrecido la Denominación de Origen Toro: un túnel del vino con 90 vinos acogidos a la DO Toro y disponibles para su cata por parte del público profesional que, según Felipe Nalda, en esta edición, ha sido "un catador más especializado, posible comprador, y no un particular".

En cuanto a la organización de la feria, el presidente del Consejo Regulador ha expresado su deseo de que "Düsseldorf no baje la calidad de las agendas" porque "tienen que ser las propias ferias las que las proporcionen".

Por otro lado, algunas de las bodegas acogidas a la Denominación de Origen Toro también han asistido a la feria como expositores, con su propio "stand" o en otros espacios institucionales.

El ente acudirá en mayo con varias bodegas a la feria de Asia

El presidente del Consejo Regulador, Felipe Nalda, ha confirmado que la Denominación de Origen Toro también asistirá a la feria "ProWein Asia", que se celebrará en Hong Kong (China), entre el 14 y el 16 de mayo.

Nalda ha explicado que, en esta ocasión, la DO Toro acudirá a la feria internacional "en conjunto" con algunas bodegas, ya que el ente regulador del vino de Toro se instalará en la misma con un "stand" bajo cuyo "amparo" estarán una decena de bodegas de la DO.

En este sentido, Felipe Nalda también ha expresado que, de cara a la próxima edición de ProWein en Alemania, en 2026, el Consejo Regulador estudiará acudir con una propuesta similar a esta, es decir, asistir a la feria de manera conjunta con algunas de las bodegas acogidas a la Denominación de Origen Toro, a las que se les ofrecería un espacio dentro del "stand" del Consejo Regulador. Si bien, para Nalda, es necesario que la organización "le dé una vuelta" y reduzca los pabellones.

