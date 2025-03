La DO Toro, entre las cinco más reconocidas por los consumidores

El consumo de los vinos con Denominación de Origen Toro durante 2024 mantuvo la cuota de mercado, en cuanto a volumen, en la suma de los canales Alimentación y Hostelería con respecto a 2023.

Dicha cuota de mercado en la suma de ambos canales supone un 1,3 %, según se desprende de los resultados del estudio de consumo de vino en el mercado nacional correspondiente a 2024 realizado por la consultora Nielsen, que los presentó ayer a los Consejos Reguladores del país.

Asimismo, desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro remarcan que, en lo relativo a valor, la cuota aumentó con respecto al año anterior, pasando de un 1,2 % a un 1,3 % de cuota de valor.

En cuanto a los datos pormenorizados del canal de alimentación, los vinos de Toro disminuyeron su cuota de mercado durante 2024, frente a los datos de 2023, pasando del 1,9 al 1,8 %. Mientras que, en valor, este canal mantuvo la cifra de 2023 y que supone un 1,7 % de la cuota de mercado en valor en el canal Alimentación.

Las tendencias son a la inversa en el canal Hostelería ya que, en cuanto al volumen de consumo, los vinos de la DO Toro mantuvieron las cifras de 2023, con una cuota de mercado del 0,6 % "y, sin embargo, en valor, crecemos del 0,7 al 0,9 % de cuota de mercado" en valor en el canal Horeca, ha expresado el gerente del Consejo Regulador de la DO Toro, Rubén Gil.

En cuanto al análisis de consumo del vino con D.O. "por colores", Toro mantuvo en 2024 su cuota en la venta de vino blanco —en la suma de los canales Alimentación y Hostelería—, con un 0,1 % de la cuota de volumen.

También se mantuvieron las cifras de los vinos tintos con DO Toro, que representaron el 2,1 % del total en volumen de vino tinto con D.O. consumido en España en 2024 en los canales de Alimentación y Hostelería. Esto supone para la DO Toro posicionarse en el "top 10" de las Denominaciones de Origen con mayor venta de vino tinto.

El consumo de vino rosado, por su parte, creció levemente de 2023 a 2024, pasando del 0,4 al 0,5 % de la cuota de volumen.

En cuanto a las ventas en canales especialistas (vinotecas, tiendas gourmet, ventas online, enoturismo y venta en bodega), Toro también se sitúa en el "top 10" de las Denominaciones de Origen, con el 19 % de cuota de mercado en las webs de venta de vinos, un 16 % de las ventas en vinotecas físicas, un 13 % de las ventas en las vinotecas "online", y un 12 % de ventas en bodega física y enoturismo.

En el informe sobre los consumidores, la DO Toro está entre las cinco primeras más reconocidas de España, con una notoriedad del 76 % y también en quinto lugar en la Denominación de Origen más consumida - consumo habitual. Consumos motivados, principalmente, por su buena calidad (51 % de los casos) y su relación calidad-precio (41 %), según se recoge en el informe de resultados realizado por Nielsen.

