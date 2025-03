Toro derrocha talento solidario en miniatura

Los toresanos más pequeños han vuelto a derrochar su talento sobre el escenario del teatro Latorre. Y por una buena causa: la Gala "Got Talent Infantil" organizada por la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Toro. Hasta once actuaciones han deleitado al público que se congregó en el liceo para disfrutar gracias al altruismo de losniños.

Aunque las actuaciones de todos ellos fueron dignas de premio tanto por el esfuerzo y el mérito en su puesta en escena como por su carácter solidario, quienes ejercían como jueces de la gala consideraron que el primer premio lo merecía el grupo de baile moderno dirigido por la profesora Sandra Iglesias, que representó una trabajada y cuidada coreografía con la música de "El Rey León". El segundo premio recayó en Lorenzo Pérez Gato, que interpretó dos melodías con su trompeta: el Himno de España y "Potra salvaje". El jurado otorgó el tercer premio al grupo de predanza, también dirigido por Sandra Iglesias, en el que niñas de corta edad bailaron la coreografía de "You are the one that I want", de la película "Grease".

La alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, y el concejal de Cultura, Javier López, fueron los encargados de entregar los premios a los pequeños artistas.

Además de las actuaciones ganadoras, se interpretaron otras, tanto instrumentales como de canto y coreográficas. Así, las alumnas del grupo de baile moderno de Sandra Iglesias bailaron distintas coreografías al son de la banda sonora dde "Pretty Woman" o de "Miércoles", de "La familia Addams".

Por su parte, el joven Omar Diez Bergua interpretó con su saxofón "Pequeña Czarda", de Pedro Iturralde; mientras que otra pequeña saxofonista, Emma Méndez, tocó dos piezas: "Waltz No. 2", de Shostakovich, y "Suite menor", esta última, sin partitura.

La joven Claudia Herrero Motrel desplegó su baile flamenco lleno de arte al son de "Rosa María", de Camarón. Y la pequeña Amelia Pascual García cantó el tan local y querido "Tío Babú".

Por otro lado, "Las Flamenquitas de Toro", dirigidas por Tania Serrano, bailaron con la música de "La Saeta", de India Martínez, y se atrevieron a improvisar con "Meneíto", de Rosario Flores. Mientras que el dúo formado por las jóvenes Anahí y Luna también interpretaron una artística y coordinada coreografía flamenca.

Carlos Marcos, Lidia Gato, Noemí García y Óscar Díez han ejercido las labores de jurado en una gala que ha estado presentada por el habitual desparpajo de Josué Bermejo.

La presidenta de la AECC, María Hernández, agradeció a las profesoras de baile, al público y a los voluntarios de la AECC su colaboración, y recordó que lo recaudado con la gala se destinará a la investigación del cáncer infantil.

